وزارة الاتصالات تطلق برنامج تطوير منظومة الأعمال لخدمات تكنولوجيا المعلومات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية عن إطلاق برنامج تطوير منظومة الأعمال لخدمات تكنولوجيا المعلومات PIONEER والذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة لتشجيع إنشاء شركات معلوماتية جديدة تقدم خدمات حديثة ونوعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات وتسهم في تعزيز قدرة القطاع على المنافسة.ويأتي هذا البرنامج كجزء من برامج مشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف“ TechStart“ التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ شركة البدائل التطويرية DAI.ويسعى المشروع خلال مدة تنفيذه إلى الاستثمار في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يشمل الجوانب التقنية وتطوير الموارد البشرية، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى المنتجات و الخدمات التكنولوجية المقدمة وتنويعها، حيث يستهدف المشروع الشركات والأفراد ويعمل على دعم وتعزيز قدراتهم التكنولوجية لتلائم متطلبات سوق العمل المتسارع واحتياجات الزبائن.يقدم برنامج تطوير منظومة الأعمال لخدمات تكنولوجيا المعلوماتPIONEER منح مالية أولية لتحفيز الاستثمار الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات من قبل الشركات والمستثمرين، إذ يتيح البرنامج الفرصة أمام القطاع الخاص للبدء باستثمارات جديدة إنشاء شركات بتخصصات تكنولوجية حديثة تقدم منتجات و خدمات نوعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات وكذلك أيضا إنشاء شركات لتقديم خدمات التدريب وتطوير الموارد البشرية المخصصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى إنشاء شركات خدمات التوظيف في مجالات تكنولوجيا المعلومات. ويهدف البرنامج من تقديم هذه المنح الى تعزيز قدرة القطاع على استهداف الأسواق العالمية وتوسيع العلاقات التجارية مع شركات دولية جديدة.كما يتضمن البرنامج أنشطة وتدخلات من شأنها دعم جهود الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات للاستمرار والتقدم وتطوير أعمالها من خلال منح لتعزيز البنية التحتية الخاصة بأعمال تكنولوجيا المعلومات تشمل تمويل بعض المعدات والأجهزة التكنولوجية بناء على حاجة الشركات لتلبية احتياجات الزبائن .وفي المستقبل القريب سيتم الإعلان عن منح مشتركة الإنشاء مراكز للبحث والتطوير تتطلب تضافر جهود شركات القطاع الخاص للتعاون من اجل إنشائها.من جهته، اكد إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن هذا البرنامج يعد من اهم البرامج لدعم وتطوير وتعزيز القدرات المحلية لتحسين بيئة العمل.وأضاف "يوفر البرنامج عدة محفزات استثمار حديثة ونوعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات تندرج تحت خطة وأهداف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة بما يتعلق بإنشاء شركات تقوم على تطوير وتقديم منتجات وخدمات تكنولوجية جديدة تساعد في توسيع نطاق عمل الشركات المحلية ويتيح المجال أيضا إلى إنشاء شركات مؤازرة للشركات العاملة، كتلك التي تعنى ببرامج التدريب التكنولوجي المتخصص وشركات التوظيف ".وتابع "يعمل هذا البرنامج بالتكامل مع برنامج التقديمات المالية لتطوير رأس المال البشري الذي تم إطلاقه في بداية هذا العام، اذ يهدف البرنامجان معا إلى سد الفجوات وإيجاد الحلول الداعمة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بدءا من الاهتمام بتدريب الطاقات البشرية والاستثمار فيها وتحسين قدرات الشركات العاملة، وانتهاء بضخ الاستثمارات إنشاء شركات جديدة واستقطاب افرع لشركات عالمية لفتح أبوابها في فلسطين".واشاد الوزير بالنتائج السابقة التي حققها مشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف“ TechStart“ التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برامجه الأخرى التي تم الانتهاء من تقديمها منتصف العام الحالي ومن ضمنها برنامج "دعم التعافي من جائحة كوفيد-19" وبرنامج "دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في غزة"، واللذان تم اطالقهما بالتعاون والتشارك مع وزارة الاقتصاد الوطني من خلال مشروع IPSD اذ تمكن البرنامجان من تقديم الدعم المباشر لـما مجموعه 85 شركة والحفاظ على 893 وظيفة من ضمنها 281 وظيفة تشغلها الإناث في الضفة والقطاع.من الجدير ذكره أن مشروع التكنولوجيا من اجل الشباب و الوظائف TechStart قد حصل على تمويل إضافي من الحكومة الهولندية خلال العام الماضي ومن المرجح أن يحصل على مزيد من التمويل من قبل مانحين اخرجن مما يؤكد على أهمية هذا القطاع وعلى دوره في رفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الوظائف .