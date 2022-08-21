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  • مكتب إعلام الأسرى: الأسرى يسلمون إدارة السجون رسائل أنهم انطلقوا في خطواتهم النضالية رفضا للإجراءات العقابية بحقهم

  • "إعلام الأسرى": الأسرى بكافة سجون الاحتلال يسلمون إدارة السجون رسائل أنهم انطلقوا بخطواتهم النضالية رفضا للإجراءات العقابية بحقهم

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُعلن عن مجموعة من الخطوات التصعيدية للجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال الإثنين

هيئة الأسرى تُعلن عن مجموعة من الخطوات التصعيدية للجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال الإثنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الأسرى مساء اليوم الاحد، عن جملة من الخطوات التصعيدية للجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال يوم غدٍ الاثنين.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن أُولى تلك الخطوات هي "ارجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، وعدم استلام اي مواد غذائية من ادارة السجون، وسيتم تطليق ذلك بشكل تدريجي وصولاً الى الاضراب المفتوح عن الطعام".

وتابعت، وتتضمن أيضًا: "عدم الخروج من الغرف للفحص الأمني، وهي عملية يومية روتينية، حيث تقوم ادارة السجون بإخراج كافة الأسرى من الغرف وفحص الشبابيك والحمام وارضية الغرفة، وتقوم عناصر الادارة بذلك من خلال عدد من السجانين المحصنين بالاسلحة والكلاب البوليسية، ويتم خلالها الطرق على الابواب والشبابيك بطريقة استفزازية، ويسمح لأسير واحد فقط بالتواجد داخل الغرفة اثناء هذه العملية".

وأوضحت أن "لجنة طوارئ الحركة الأسيرة تؤكد جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء قد تقوم به ادارة السجون، وان كل التهديدات من اقتحام الاقسام والاستعانة بوحدات القمع لا تثنيها عن مواصلة هذه الخطوات النضالية الموحدة لكافة فصائل العمل الوطني والاسلامي".

وأشارت إلى أن الهيئة قامت بالاتصال والتواصل مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة، وحذرت من الاستفراد بأسرانا وأسيراتنا، داعيةً الكل الفلسطيني للوقوف موحدين خلف هذه التضحيات الجسام.

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