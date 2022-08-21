الوزير المالكي يتسلّم أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية

رام الله - دنيا الوطنتسلّم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة عن أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين السيد عصام البدور.وفي بداية اللقاء رحّب الوزير المالكي بالسفير البدور، وثمّن علاقات الأخوّة التي تربط البلدين، وأشاد بجهود الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وفي كافة المحافل الدولية. وتطرّق الوزير للتطوّرات الأخيرة على الساحة الدولية والانتهاكات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء نظام الأبارتهايد اعتماداً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.ومن جانبه عبّر السفير البدور عن سعادته باستلام مهامه الجديدة في فلسطين، وأكّد على التزام الأردن بدعم القضية الفلسطينية وحلّ الدولتين، وتمنّى أن تنعم فلسطين بالاستقلال والأمان.وتباحث الطرفان في سُبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصلحة الشعبين.وفي نهاية اللقاء، أكّد الوزير المالكي على استعداد الوزارة بكافة قطاعاتها على تقديم الدعم اللازم للسفير لإنجاح مهامه في فلسطين.حضر مراسم التسليم السفير فايز أبو الرب مساعد للوزير للشؤون العربية، والسفير عبير الرمحي رئيس المراسم، ودانه جبارين من مكتب الوزير.