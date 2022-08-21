عاجل

  • مكتب إعلام الأسرى: الأسرى يسلمون إدارة السجون رسائل أنهم انطلقوا في خطواتهم النضالية رفضا للإجراءات العقابية بحقهم

  • "إعلام الأسرى": الأسرى بكافة سجون الاحتلال يسلمون إدارة السجون رسائل أنهم انطلقوا بخطواتهم النضالية رفضا للإجراءات العقابية بحقهم

شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يتسلّم أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية

الوزير المالكي يتسلّم أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية
رام الله - دنيا الوطن
 تسلّم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة عن أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين السيد عصام البدور.

وفي بداية اللقاء رحّب الوزير المالكي بالسفير البدور، وثمّن علاقات الأخوّة التي تربط البلدين، وأشاد بجهود الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وفي كافة المحافل الدولية. وتطرّق الوزير للتطوّرات الأخيرة على الساحة الدولية والانتهاكات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء نظام الأبارتهايد اعتماداً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ومن جانبه عبّر السفير البدور عن سعادته باستلام مهامه الجديدة في فلسطين، وأكّد على التزام الأردن بدعم القضية الفلسطينية وحلّ الدولتين، وتمنّى أن تنعم فلسطين بالاستقلال والأمان.

وتباحث الطرفان في سُبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصلحة الشعبين.

وفي نهاية اللقاء، أكّد الوزير المالكي على استعداد الوزارة بكافة قطاعاتها على تقديم الدعم اللازم للسفير لإنجاح مهامه في فلسطين.

حضر مراسم التسليم السفير فايز أبو الرب مساعد للوزير للشؤون العربية، والسفير عبير الرمحي رئيس المراسم، ودانه جبارين من مكتب الوزير.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تُعلن عن مجموعة من الخطوات التصعيدية للجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال الإثنين

هيئة الأسرى تُعلن عن مجموعة من الخطوات التصعيدية للجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال الإثنين

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الثلاثاء

الوزير المالكي يلتقي نائبة وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا

الوزير المالكي يلتقي نائبة وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا

المالكي يطلع نائب وزيرة خارجية جنوب افريقيا على آخر المستجدات السياسية

المالكي يطلع نائب وزيرة خارجية جنوب افريقيا على آخر المستجدات السياسية

الوزير أبو مويس يبحث مع سفير لاتفيا سبل تعزيز التعاون

الوزير أبو مويس يبحث مع سفير لاتفيا سبل تعزيز التعاون

الوزير المالكي يستقبل سفير نيوزيلندا

الوزير المالكي يستقبل سفير نيوزيلندا

مجدلاني يعزي الرئيس الجزائري بوفاة أمين عام الرئاسة محمد الأمين مسايد

مجدلاني يعزي الرئيس الجزائري بوفاة أمين عام الرئاسة محمد الأمين مسايد

نقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً مع المؤسسات المهتمة بقضية الأسرى دعماً لخطوات الحركة الأسيرة

نقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً مع المؤسسات المهتمة بقضية الأسرى دعماً لخطوات الحركة الأسيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يتسلّم أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية

الوزير المالكي يتسلّم أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية

الوزير المالكي يلتقي نائبة وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا

الوزير المالكي يلتقي نائبة وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا

المالكي يطلع نائب وزيرة خارجية جنوب افريقيا على آخر المستجدات السياسية

المالكي يطلع نائب وزيرة خارجية جنوب افريقيا على آخر المستجدات السياسية

الوزير أبو مويس يبحث مع سفير لاتفيا سبل تعزيز التعاون

الوزير أبو مويس يبحث مع سفير لاتفيا سبل تعزيز التعاون

الوزير المالكي يستقبل سفير نيوزيلندا

الوزير المالكي يستقبل سفير نيوزيلندا

مجدلاني يعزي الرئيس الجزائري بوفاة أمين عام الرئاسة محمد الأمين مسايد

مجدلاني يعزي الرئيس الجزائري بوفاة أمين عام الرئاسة محمد الأمين مسايد

نقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً مع المؤسسات المهتمة بقضية الأسرى دعماً لخطوات الحركة الأسيرة

نقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً مع المؤسسات المهتمة بقضية الأسرى دعماً لخطوات الحركة الأسيرة

&#34;الصحة&#34; تعلن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال الأسبوع المنصرم

"الصحة" تعلن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال الأسبوع المنصرم

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

عربي

لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران

لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران

إعلام إسرائيلي يكشف سبب توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية

إعلام إسرائيلي يكشف سبب توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان &#34;منطقة كوارث&#34;

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان "منطقة كوارث"

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي