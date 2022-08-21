دولي

ما هي الرسالة التي نقلها رئيس "الشاباك" إلى مصر ؟

ما هي الرسالة التي نقلها رئيس "الشاباك" إلى مصر ؟
رئيس الشاباك
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية مساء اليوم الأحد، عن رسالة نقلها رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، إلى مصر خلال زيارته الحالية إلى القاهرة.

وبحسب القناة الـ 13 الإسرائيلية، فإن بار الذي يقوم بزيارة إلى مصر، نقل رسالة مفادها أن نشاط الجيش في مناطق السلطة سيستمر على قدم وساق استعدادًا للأعياد.

كما نقل بار رسالة مفادها بأن هناك حاجة للدخول في نشاط استباقي، خاصة في شمال الضفة الغربية وتحديداً نابلس وجنين.

وكانت قناة كان الإسرائيلية، قالت في وقت سابق إن رئيس الشاباك الإسرائيلي توجه اليوم لعقد اجتماعات في مصر، وذلك في محاولة لتهدئة الأزمة.

 

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