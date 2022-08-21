الوزير المالكي يلتقي نائبة وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الأحد نائبة وزيرة خارجية جمهورية افريقيا ماشيخو دلاميني والوفد المرافق لها في مقر الوزارة في رام الله.وأعرب الوزير المالكي عن شكر وتقدير فلسطين لجمهورية جنوب إفريقيا قيادةً وشعباً، على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وولائها للحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في حقهم في تقرير مصيرهم. ما يعكس قوة العلاقات التاريخية والتضامن بين البلدين.وأطلع الوزير المالكي، دلاميني على آخر المستجدات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وأعمال العنف المتواصلة بحق الفلسطينيين من اعتقالات إدارية وهدم المنازل والمدارس وتهجير العائلات من بيوتها وضمّ الأراضي ومواصلة بناء المستوطنات الغير شرعية، وفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية.وأشاد المالكي بدور جمهورية افريقيا، إلى جانب بعض الدول الإفريقية أيضاً، في عرقلة محاولات إسرائيل للانضمام كعضو مراقب لدى الاتحاد الافريقي، كون أن إسرائيل هي دولة احتلال ودولة فصل عنصري وانضمامها للاتحاد يتعارض تماماً مع المبادئ التي قام على أساسها الاتحاد. وأشار الوزير المالكي إلى القيم المشتركة التي تربط الشعب الفلسطيني مع الشعوب الإفريقية كون أن ما يخوضه الشعب الفلسطيني اليوم من تمييز وفصل عنصري (ابرتهايد) هو نموذجاً محدّثاً عن نظام الفصل العنصري الذي تعرضت له جنوب إفريقيا.من جانبها، أكّدت النائبة دلاميني على تضامنها مع القضية الفلسطينية، وأشادت بجهود وثبات الشعب الفلسطيني بالدفاع عن قضيته العادل وعلى رفضه لنظام الأبرتهايد، وعلى التزام جمهورية جنوب أفريقيا بدعم هذه القضية لضمان حصول الشعب الفلسطيني على الاستقلال.وأكّد الطرفان على ضرورة المحافظة على هذه العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين، والبحث في سُبل التعاون على كافة الأصعدة وبالأخص البحث في سُبل إنهاء نظام الفصل العنصري والاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.وعقب انتهاء اللقاء انطلقت أعمال جلسة الحوار الاستراتيجي بين دولة فلسطين وجمهورية افريقيا برئاسة وكيل وزارة خارجية البلدين حيث استعرضت الوكيل د. امل جادو شكعة حجم الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واليومية بحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس بشكل خاص والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في إطار محاولات تحويل الصراع من صراع سياسي الى صراع ديني، كما انتقدت سياسة الكيل بمكالين والمعايير المزدوجة التي تتبعها الدول الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية والتي تشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائد بحق الشعب الفلسطيني، وطلبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، دولة الاحتلال، لوقف سياساتها التصعيدية وعدوانها المستمر على أبناء شعبنا الصامد.من جانبه، أكد السفير عمار حجازي مساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، وخصوصاً في ظل التاريخ المشترك من النضال ضد السياسات الاستعمارية والعنصرية التي عانى منها شعب جنوب إفريقيا ولا يزال يعاني منها الشعب الفلسطيني، كما أشار السفير عمار حجازي لضرورة استمرار التنسيق المشترك لضمان اتساق جهودنا المشتركة للتصدي للأبرتهايد في الأرض الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي والشرعية الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة.بدوره، اطلع السفير عماد الزهيري مساعد الوزير للتعاون الدولي ومدير عام بيكا الضيفة الجنوب افريقية وفريق عملها على عمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وبرامجها في القارة الافريقية مؤكداً على اهمية التعاون المشترك للاستفادة من التجارب لكلا الطرفين ولتنفيذ عدد من البرامج التنموية المشتركة لخدمة دول تقع ضمن اولويات الطرفين وبما يعزز التعاون الثلاثي والجنوب جنوب ومشدداً بذلت الوقت على اهمية سياسة الجوار العربي الافريقي والدور الهام الذي تضطلع به دولة فلسطين عبر برامج وكالتها للتعاون الدولي بما يعزز من مساهمة دولة فلسطين في تنفيذ أهداف الإنمائية الدولية وخطة عمل الأمم المتحدة ٢٠٣٠ وخطة عمل مفوضية الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٠.من جانبها، أشارت ديلاميني ان بلادها مستمرة في حراكها مع العديد من الدول الأفريقية والصديقة لحشد الدعم لصالح القضية الفلسطينية سواء في الاتحاد الإفريقي ومجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (السادك) والأمم المتحدة وفي كافة المحافل الدولية كون القضية الفلسطينية حاضرة دوما على أجندة أعمالهم.كما وتطرقت الى تشابه النضالين الفلسطيني و الجنوب افريقي في محاربة الاستعمار ونظام الفصل العنصري (الابارتهيد) .وطالبت العالم بوسم اسرائيل بدولة فصل عنصري ومحاسبتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ضمن المحاكم الدولية . كما واشارت الى دور جمهورية جنوب افريقيا في حل النزاعات في القارة الافريقية من خلال تراسها للسادك سابقا.