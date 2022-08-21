الوزير أبو مويس يبحث مع سفير لاتفيا سبل تعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، في مكتبه اليوم الأحد، مع سفير جمهورية لاتفيا في فلسطين يورس بوجربناكس سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.وبحث الجانبان تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بما يشمل تبادل الباحثين والطلبة والكوادر الأكاديمية، وبناء علاقات تعاونية بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها اللاتفية؛ بهدف تبادل الخبرات، وكذلك التعاون في مجال التعليم التقني، بما يسهم في تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي في كلا البلدين.وفي هذا السياق، أكد أبو مويس الحرص على تعزيز أواصر التعاون بين فلسطين ولاتفيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مُقترحاً التحضير لمسودة اتفاقية تشمل مجالات التعاون التي تم بحثها خلال اللقاء، مشيداً بتميز لاتفيا في المجال التعليمي والأكاديمي، واستثمارها في البحث العلمي، مقدماً شرحاً حول أوضاع قطاع التعليم العالي الفلسطيني، والجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بهذا القطاع.من جهته، أكد السفير بوجربناكس الحرص على تعزيز التعاون مع فلسطين؛ خاصةً في مجالات قطاع التعليم العالي، وذلك بما يخدم هذا القطاع الحيوي في كلا البلدين، مرحباً بفكرة التحضير لاتفاقية تعاون بين الجانبين بما يؤسس لشراكة وتعاون مستدام.