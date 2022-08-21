الوزير المالكي يستقبل سفير نيوزيلندا

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي سفير نيوزيلندا غير المقيم لدى دولة فلسطين غريغ لويس، اليوم الأحد في مقر الوزارة بمدينة رام الله.,رحّب الوزير المالكي بالسفير لويس وعبّر عن سعادته بقوّة العلاقة بين البلدين، وشكر نيوزيلندا على موقفها الداعم والثابت لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث أنها تدعم حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وتعتبر أن هذا الحل هو الأساس لتحقيق السلام، طبقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.,أكّد الوزير المالكي على ضرورة تعزيز والحفاظ على العلاقات بين البلدين من خلال دعوة نيوزيلندا إلى إقامة تمثيل دبلوماسي مقيم لدى فلسطين، مما سيتيح الفرص للدولتين للتباحث في سُبل التعاون في عدّة مجالات منها الاقتصادية.وشكر المالكي نيوزيلندا على موقفها المميز والذي لا ينسى في دعمها تبني قرار مجلس الأمن التاريخي رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦، وما رافق ذلك من تطور مستمر في العلاقات الثنائية.كما وجه المالكي الدعوة لنظيرته النيوزلندية لزيارة فلسطين بهدف تطوير العلاقات الثنائية، وبشكل خاص تطوير العلاقات التجارية والأكاديمية، والمساهمة في تطوير وتعزيز علاقات فلسطين مع دول المحيط الهادئة بحكم العلاقات المميزة التي تربط نيوزيلندا بهذه الجزر.من جانبه أعرب السفير لويس عن سعادته بلقاء الوزير المالكي، ونقل تعازي دولته الحارة بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.وأعرب عن استياء دولته من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. واستفسر من الوزير المالكي بشأن بعض القضايا السياسية التي تخصّ القضية الفلسطينية، وأكّد على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، وأنه يشعر بأن البلدين لديهما العديد من القيم والمبادئ المشتركة .