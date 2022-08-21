عاجل

  • مكتب إعلام الأسرى: الأسرى يسلمون إدارة السجون رسائل أنهم انطلقوا في خطواتهم النضالية رفضا للإجراءات العقابية بحقهم

  • "إعلام الأسرى": الأسرى بكافة سجون الاحتلال يسلمون إدارة السجون رسائل أنهم انطلقوا بخطواتهم النضالية رفضا للإجراءات العقابية بحقهم

شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يستقبل سفير نيوزيلندا

الوزير المالكي يستقبل سفير نيوزيلندا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي سفير نيوزيلندا غير المقيم لدى دولة فلسطين غريغ لويس، اليوم الأحد في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

,رحّب الوزير المالكي بالسفير لويس وعبّر عن سعادته بقوّة العلاقة بين البلدين، وشكر نيوزيلندا على موقفها الداعم والثابت لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث أنها تدعم حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وتعتبر أن هذا الحل هو الأساس لتحقيق السلام، طبقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

,أكّد الوزير المالكي على ضرورة تعزيز والحفاظ على العلاقات بين البلدين من خلال دعوة نيوزيلندا إلى إقامة تمثيل دبلوماسي مقيم لدى فلسطين، مما سيتيح الفرص للدولتين للتباحث في سُبل التعاون في عدّة مجالات منها الاقتصادية.

وشكر المالكي نيوزيلندا على موقفها المميز والذي لا ينسى في دعمها تبني قرار مجلس الأمن التاريخي رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦، وما رافق ذلك من تطور مستمر في العلاقات الثنائية.

كما وجه المالكي الدعوة لنظيرته النيوزلندية لزيارة فلسطين بهدف تطوير العلاقات الثنائية، وبشكل خاص تطوير العلاقات التجارية والأكاديمية، والمساهمة في تطوير وتعزيز علاقات فلسطين مع دول المحيط الهادئة بحكم العلاقات المميزة التي تربط نيوزيلندا بهذه الجزر.

من جانبه أعرب السفير لويس عن سعادته بلقاء الوزير المالكي، ونقل تعازي دولته الحارة بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأعرب عن استياء دولته من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. واستفسر من الوزير المالكي بشأن بعض القضايا السياسية التي تخصّ القضية الفلسطينية، وأكّد على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، وأنه يشعر بأن البلدين لديهما العديد من القيم والمبادئ المشتركة .

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تُعلن عن مجموعة من الخطوات التصعيدية للجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال الإثنين

هيئة الأسرى تُعلن عن مجموعة من الخطوات التصعيدية للجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال الإثنين

الوزير المالكي يتسلّم أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية

الوزير المالكي يتسلّم أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الثلاثاء

الوزير المالكي يلتقي نائبة وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا

الوزير المالكي يلتقي نائبة وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا

المالكي يطلع نائب وزيرة خارجية جنوب افريقيا على آخر المستجدات السياسية

المالكي يطلع نائب وزيرة خارجية جنوب افريقيا على آخر المستجدات السياسية

الوزير أبو مويس يبحث مع سفير لاتفيا سبل تعزيز التعاون

الوزير أبو مويس يبحث مع سفير لاتفيا سبل تعزيز التعاون

مجدلاني يعزي الرئيس الجزائري بوفاة أمين عام الرئاسة محمد الأمين مسايد

مجدلاني يعزي الرئيس الجزائري بوفاة أمين عام الرئاسة محمد الأمين مسايد

نقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً مع المؤسسات المهتمة بقضية الأسرى دعماً لخطوات الحركة الأسيرة

نقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً مع المؤسسات المهتمة بقضية الأسرى دعماً لخطوات الحركة الأسيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يتسلّم أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية

الوزير المالكي يتسلّم أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية

الوزير المالكي يلتقي نائبة وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا

الوزير المالكي يلتقي نائبة وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا

المالكي يطلع نائب وزيرة خارجية جنوب افريقيا على آخر المستجدات السياسية

المالكي يطلع نائب وزيرة خارجية جنوب افريقيا على آخر المستجدات السياسية

الوزير أبو مويس يبحث مع سفير لاتفيا سبل تعزيز التعاون

الوزير أبو مويس يبحث مع سفير لاتفيا سبل تعزيز التعاون

الوزير المالكي يستقبل سفير نيوزيلندا

الوزير المالكي يستقبل سفير نيوزيلندا

مجدلاني يعزي الرئيس الجزائري بوفاة أمين عام الرئاسة محمد الأمين مسايد

مجدلاني يعزي الرئيس الجزائري بوفاة أمين عام الرئاسة محمد الأمين مسايد

نقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً مع المؤسسات المهتمة بقضية الأسرى دعماً لخطوات الحركة الأسيرة

نقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً مع المؤسسات المهتمة بقضية الأسرى دعماً لخطوات الحركة الأسيرة

&#34;الصحة&#34; تعلن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال الأسبوع المنصرم

"الصحة" تعلن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال الأسبوع المنصرم

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

عربي

لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران

لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران

إعلام إسرائيلي يكشف سبب توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية

إعلام إسرائيلي يكشف سبب توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان &#34;منطقة كوارث&#34;

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان "منطقة كوارث"

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي