مجدلاني يعزي الرئيس الجزائري بوفاة أمين عام الرئاسة محمد الأمين مسايد

رام الله - دنيا الوطنتقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني بالتعزية لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، ولحكومة وجيش وشعب الجزائر، بوفاة أمين عام الرئاسة الجزائرية، محمد الأمين مسايد، عن 70 عاما إثر مرض عضال.وتابع مجدلاني: "خلال برقية تعزية باسمي شخصيا، بالنيابة عن اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وكافة كوادر وأعضاء جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ومؤسساتها النقابية والجماهيرية ، نتقدم منكم ومن خلالكم، بأحر التعازي والمواساة القلبية برحيله".وأضاف "نعرب عن تعازينا لعائلة وأقارب الفقيد، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".