قناة إسرائيلية: مخاوف من احتمال تنفيذ حزب الله هجوم قبل توقيع اتفاق ترسيم الحدود

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة (12) الإسرائيلية، إن "هناك مخاوف في المنظومة الأمنية من استفزاز من قبل حزب الله واحتمال تنفيذ هجوم في أي لحظة، قبل توقيع الاتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان".وتابعت: "تظهر تفاصيل الاتفاقية الناشئة أن إسرائيل ستتخلى عن منطقة معينة في أعماق البحر، وسيتنازل لبنان عن منطقة قريبة من الساحل".وأضافت: "لكن لحين التوقيع على الاتفاق والمتوقع الأسبوع المقبل، تبقى المنطقة في حالة تأهب قصوى".وفي وقتٍ سابق، أفاد مصدر رسمي لبناني، بأن لبنان وإسرائيل اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.وقال المصدر، "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتبلغنا أن الجواب، الذي سيحمله الوسيط الأميركي هوكستين، من الجانب الإسرائيلي، ردا على المقترح اللبناني، إيجابي. وهو عائد قريبا إلى بيروت".وأضاف المصدر أن "شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، سيشهد الحسم في ملف ترسيم الحدود".ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وهي غنية بالنفط والغاز، وخاضا سابقا مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة.