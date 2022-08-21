نقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً مع المؤسسات المهتمة بقضية الأسرى دعماً لخطوات الحركة الأسيرة

رام الله - دنيا الوطنعقدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مقرها بغزة، اليوم الأحد، اجتماعاً للمؤسسات واللجان الوطنية المهتمة بقضية الأسرى، وذلك لتعزيز ودعم الخطوات التي أعلنت عنها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.وشارك في الاجتماع نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل وأعضاء الأمانة العامة للنقابة وممثلي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومفوضية الأسرى ومؤسسة الضمير واتحاد الفلاحين.وأكد الأسطل أهمية مساندة الأسرى في خطواتهم النضالية وفضح ممارسات وجرائم الاحتلال بحقهم، والضغط على المجتمع الدولي من أجل نيل الأسرى حقوقهم والإفراج عنهم.وأضاف الأسطل أن دولة الاحتلال وبعض دول العالم سارعت لاستنكار تصريحات الرئيس محمود عباس حينما تحدث عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، بينما يصمت هذا العالم أمام الجرائم اليومية بحق شعبنا بما فيهم أسرانا البواسل.ودعا الأسطل لتوحيد الجهود والخطاب الإعلامي حول قضية الأسرى وإبراز معاناتهم وما يتعرضون له من انتهاكات في سجون الاحتلال.من جانبهم، أكد المجتمعون أهمية مخاطبة العالم بكافة اللغات للفت انتباههم حول قضية الأسرى والتركيز على الجوانب الإنسانية وحث الصحفيين على تناول قضية أسرانا بشكل دائم وبموضوعات وأشكال صحفية مختلفة وذلك من خلال إمدادهم بالمعلومات الدقيقة حول الأسرى في سجون الاحتلال.واتفق المجتمعون على ضرورة إسناد الحركة الأسيرة بكافة الفعاليات التي يتم الإعلان عنها.