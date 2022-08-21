اشتية: فلسطين وجنوب أفريقيا شركاء في الحرية والقانون الدولي وحماية حل الدولتين





رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، نائبة وزيرة الخارجية في جمهورية جنوب أفريقيا كانديث ماشيغو-دلاميني، بحضور سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى فلسطين شون بينفلدت.واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع آخر التطورات في ظل غياب الأفق السياسي، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأرضنا والأماكن المقدسة، بالإضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تدمر حل الدولتين خاصة مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.وشدد اشتية على أن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على شعبنا هي أبشع أشكال الفصل العنصري، وهذا ما ذكرته العديد من المؤسسات الدولية في تقاريرها التي صدرت مؤخرا.وثمن رئيس الوزراء دعم جنوب أفريقيا لحقوق شعبنا في كافة المحافل الدولية، مؤكدا أن فلسطين وجنوب أفريقيا شركاء في الحرية والقانون الدولي وحماية حل الدولتين، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين على كافة الأصعدة.