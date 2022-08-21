"الميزان" يستنكر تهديدات الاحتلال لمدير مؤسسة الحق شعوان جبارين

ودعا المركز في بيان له، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لحماية المؤسسات وسلامة عامليها.



وقال المركز إنه "يستنكر ما أقدمت عليه قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد الموافق 21/8/2022، من تهديد شخصي مباشر لمدير مؤسسة الحق شعوان جبارين وطاقم المؤسسة".



وتابع: "وأعلنت مؤسسة الحق تلقى مديرها العام الأستاذ شعوان جبارين اتصالاً من شخص ادعى أنه من جهاز الشاباك الإسرائيلي وأنه برتبة نقيب، وأمره بالحضور إلى قاعدة عوفر الإسرائيلية قرب مدينة رام الله للاستجواب، ولكن شعوان رفض وطالب بمذكرة رسمية مكتوبة موجهة إليه، عندها قال له المتصل، بأن مؤسسة الحق أعلنتها إسرائيل مؤسسة غير شرعية ويمنع العمل فيها، وهدده بأنه سيدفع الثمن بشكل شخصي إذا استمر العمل في المؤسسة".



وأضاف: أن "مركز الميزان ينظر ببالغ الخطورة للتهديد الشخصي المباشر ويرى فيه خطراً جدياً على سلامة الزميل شعوان جبارين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين ولاسيما طواقم عمل المؤسسات الأهلية السبع التي اتخذ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي غانتس قراراً بإغلاقها ومنعها من العمل، بالرغم من أن مقراتها تقع في الأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وأن ترخيص عمل هذه المنظمات صادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية".



واستدرك القول: أن "مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لتصعيد قوات الاحتلال محاولاتها لكم الأفواه والقضاء على كل من ينتقد ويفضح انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويطالب المجتمع الدولي ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألياتها المختلفة إلى التحرك الفوري والعاجل لاتخاذ إجراءات ملموسة لإجبار دولة الاحتلال على الغاء كل القرارات التي تستهدف القضاء على المؤسسات الفلسطينية وإسكاتها وضمان حمايتها وسلامة العاملين فيها".





رام الله - دنيا الوطناستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة التهديدات المباشرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمدير مؤسسة الحق شعوان جبارين وزملائه.