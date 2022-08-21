اشتية يبحث مع ممثل نيوزيلندا آخر التطورات السياسية وتعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ممثل نيوزيلندا لدى فلسطين جريج لويس، حيث بحث معه آخر المستجدات والتطورات السياسية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك.وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين، من خلال إجراءاتها المتمثلة بمصادرة المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، واستمرار الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، والقتل والاعتقال وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، واستمرار اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.وأكد اشتية أن ما قامت به قوات الاحتلال مؤخرا بحق عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية الفلسطينية إجراءات غير قانونية، مشدداً على أن القيادة والحكومة تقف إلى جانب هذه المؤسسات في أداء مهامها التي كفلها القانون الفلسطيني والقانون الدولي.وبحث اشتية مع لويس تعزيز التعاون المشترك خاصة قطاع التعليم، مثمنا دعم نيوزيلندا لقطاع الصحة والاونروا.