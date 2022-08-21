شؤون فلسطينية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين، مع بعض التعليمات للمسافرين. 

وقالت الوزارة: إن "السفر سيكون للحافلتين السادسة والسابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/30)، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/32)".

ودعت للتواجد في تمام الساعة الثامنة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وتابعت الوزارة: "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه"، مضيفة: "يجب إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر".

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، منوهة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، يجب إحضار حجة عدم ممانعة.

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