شؤون فلسطينية

مؤسسة الحق: المدير العام شعوان جبارين يتلقى تهديدًا من (الشاباك)

مؤسسة الحق: المدير العام شعوان جبارين يتلقى تهديدًا من (الشاباك)
شعوان جبارين- مدير عام مؤسسة الحق
رام الله - دنيا الوطن
تلقى المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين اتصالاً هاتفياً تهديدياً في تمام الساعة 9:31 صباحاً بتوقيت فلسطين من صباح اليوم الأحد الموافق 21 آب/ أغسطس 2022، من شخص يعرف نفسه بأنه "القائد فهد من جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، الذي استدعى السيد جبارين للتحقيق معه في قاعدة عوفر العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والواقعة قرب رام الله".

ورفض جبارين التعاطي مع هذا الاتصال وردّ عليه قائلاً بأنه "لا شيء يضمن حقيقة أن يكون المتصل هو فعلاً من جهاز (الشاباك)، فعقّب المتصل قائلاً بأنه سيرسل له رسالة على تطبيق (الواتس آب)". 

ووفق مؤسسة الحق، فإن "جبارين أجاب قائلاً بأنه، وباعتباره مدافعاً حقوقياً يعمل بما تقتضيه أحكام القانون الدولي، فإنه لن يأخذ هذا الاتصال على محمل الجد، كما يجب على الجهة المعنية إرسال رسالة رسمية من خلال المحامين أو أن تقوم قوات الاحتلال بزيارته في رام الله، وما لم يفعلوا ذلك فإنه لن ينصاع إلى أوامره بالذهاب إلى عوفر".

وأضاف المتصل أن "السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي كانوا قد أعلنوا الحق منظمة غير شرعية وإرهابية، وعليه تم إغلاقها، كما لن تسمح إسرائيل للمؤسسة بأن تفتح أبوابها وأن تستأنف عملها، ثم ادّعى المتصل بصورة مغلوطة أن للحق صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأن شعوان بحد ذاته عضو في الجبهة".

هذا وردّ جبارين بأن "كل هذه الادعاءات ما هي إلا كلام فارغ وكاذب، وأن سلطات الاحتلال لا تنفك تعمل على فبركة مثل هذا الادعاءات بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، فعاد المتصل بعد ذلك ليهددني بأنه سيدفعني الثمن شخصياً، بما يشمل التعرض الاعتقال والسجن والتحقيق وغيرها من الإجراءات العقابية، في حال استمرت المؤسسة في عملها".

وأوضح أنه "خلال المكالمة، التي استمرت ما يقارب خمس دقائق، سأل شعوان المتصل فيما إذا كان يقصد بكلامه تهديده شخصياً؛ فردّ المتصل بأنه يهدده بالفعل وأعاد التأكيد بأنه سيدفع ثمناً شخصياً وأن إسرائيل لن تسمح لمؤسسة الحق بأن تستمر في عملها".

وطالب جبارين المجتمع الدولي، على وجه عاجل وضروري، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة من أجل حماية مؤسسة الحق ومديرها العام، شعوان، وكامل موظفيها وموظفاتها، إلى جانب حماية كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الأخرى وطواقمها التي تواجه في هذه الأثناء خطراً وجودياً حقيقياً.

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