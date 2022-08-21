شؤون فلسطينية

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير المريض أبو حميد لا يزال خطيرًا

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير المريض أبو حميد لا يزال خطيرًا
الأسير المريض ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأنّ حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عاما) من مُخيّم الأمعري، لا تزال في مرحلة الخطر الشديد.

وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها فواز شلودي، الذي زار المعتقل أبو حميد في مستشفى "سجن الرملة"، أن وضع أبو حميد يتدهور بشكل يومي، والورم الذي ظهر في رأسه كان نتاج عدم التعامل مع حالته بجدية من قبل إدارة السجون، ومن المفترض ان يخضع للتصوير الطبقي في الرأس والبطن وأخذ خزعة مجددا.

وحملت، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو حميد ومصيره، مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الإفراج عنه ووضع حد لمعاناته داخل معتقلات الاحتلال. 

وأشارت إلى أن الحالة الصحية للمعتقل أبو حميد تراجعت بشكل واضح منذ آب/ 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين إصابته بورم في الرئة، وتمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، وبعد مماطلة شديدة من قبل إدارة سجون الاحتلال خضع الأسير للعديد من جلسات العلاج الكيماوي، إلا أن جسده أصبح منهكا للحد الذي لم يعد يحتمل المزيد من الجرعات.

والمعتقل أبو حميد، واحد من بين 23 أسيرا مصابين بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة وحثيثة، في الوقت الذي تتعمد فيه سلطات الاحتلال إلى ممارسة سياسة الموت البطيء بحقهم.    

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