الرئيس عباس يزور تركيا غدًا للقاء أردوغان.. وهذا ما سيبحثه





وأفاد السفير مصطفى بأن زيارة الرئيس عباس ستستغرق ثلاثة أيام، مع العلم أنها بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأوضح أن الرئيسين سيبحثان في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب إطلاع القيادة التركية على تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى مشاورات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.





رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، أن الرئيس محمود عباس يبدأ يوم غد الإثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.