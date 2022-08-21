شؤون فلسطينية

"التعليم" تكشف موعد بدء العام الدراسي في الضفة والقطاع

"التعليم" تكشف موعد بدء العام الدراسي في الضفة والقطاع
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف أحمد عايش النجار، مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، اليوم الأحد، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 2022- 2023. 

وقال النجار في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه "الموعد المقرر لدوام الطلبة في المدارس يوم الاثنين الموافق 29 آب/ أغسطس الجاري، أما الهيئة التدريسية يوم السبت الموافق 27 من الشهر ذاته". 

في السياق، أعلن صادق الخضور، الناطق باسم الوزارة في الضفة أن دوام الهيئة التدريسية للمدارس التي تداوم السبت سيكون في 27 آب/ أغسطس، وللمدارس التي تداوم الأحد في 28 آب المقبلين".

وبين الخضور أن العام الدراسي الجديد سيبدأ بشكل موحد في قطاع غزة والضفة الغربية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وينتهي في الثامن من يونيو 2023، وفق نظام ال{بع فترات التي كانت تعتمد سابقاً.

وأكمل: "عطلة الفترة الأولى ستكون من 28-10 حتى 5-11، والعطلة بين الفترتين الثانية والثالثة ستكون من 13-1 وحتى 22-1، والعطلة بين الفترتين الثالثة والرابعة من 31-3 وحتى 8-4".

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