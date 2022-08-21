شؤون فلسطينية

البكري لـ"دنيا الوطن" بعد 53 عاماً على إحراق الأقصى لا يمكن التنازل عن قدسيته

البكري لـ"دنيا الوطن" بعد 53 عاماً على إحراق الأقصى لا يمكن التنازل عن قدسيته
تعبيرية عن إحراق المسجد الأقصى
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري أن المسجد الأقصى المبارك جزء من العقيدة الفلسطينية التي لا يمكن التفريط بها  أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.

وقال البكري في حديثه لـ"دنيا الوطن": "تمر علينا الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك في ظل أزمات وتوترات واعتداءات ممنهجة ومدبرة تعيشها المدينة المقدسة".

وأضاف: إن إحراق المسجد الأقصى المبارك كان حدث تاريخي خطير جداً في تاريخ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، والذي على إثره تم إنشاء منظمة التعاون الإسلامي".

وأوضح أنه مُني إلى منظمة المؤتمر الإسلامي الاهتمام بشؤون المسجد الأقصى وبالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية في ذلك الوقت ووضع كل إمكانيات الدعم للمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أنه وبعد كل هذه الأعوام الطويلة نجد "أن منظمة المؤتمر الإسلامي التي أنشئت من أجل المسجد الأقصى المبارك لم يعد لها أي تأثير في حياته، وكذلك المؤسسات التي أنشئت للدفاع عن المسجد الاقصى والقدس والوقوف في وجه من أراد سوءاً بهما.

وبين أن منظمة اليونسكو والتي غايتها الحفاظ على التراث العالمي لم تعتني بالمسجد الأقصى المبارك والذي يعتبر من أبرز وأهم مكونات الصراع التراث البشري العالمي والقيمي والتاريخي.

وشدد على أنه بالرغم من المكانة التراثية والدينية العالمية التي يتمتع بها المسجد الأقصى إلا أن اليونسكو لم تحرك ساكناً بالرغم من الاعتداءات الممنهجة والمبرمجة التي يتعرض لها المسجد.

وأردف أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لعديد الاعتداء من الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها في رمضان الماضي حيث تم إطلاق النارفي الساحات وعلى أبوابه التاريخية والموغلة في القدم.

إضافة إلى تكسير الشبابيك والأبواب وبالرغم من ذلك كله لم تحرك منظمة اليونسكو أي ساكن أو تستنكر ما يحدث وهو ما يقودنا إلى أن المسجد الاقصى مسجد فلسطيني، بحسب تعبيره.

وقال الوزير البكري: إننا "كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية نشكل رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك وسوف يبقى المسجد الاقصى حاضر في التاريخ والواقع والذاكرة الفلسطينية". 

وأضاف: نحن "ننظر إلى المسجد الأقصى المبارك ليس كأي مسجد بل ننظر إليه على أنه المقدس الأول في حياة الأمة الإسلامية، وهو أقدس المقدسات فيعتبر قبلة المسلمين وثاني المسجدين بعد المسجد الحرام والثالث من حيث الزيارة".

وتابع: إن ما يتعرض له من إساءة هي إساءة تاريخية يهودية ممنهجة مبرمجة التي تسير بخطى وبرامج إحتلالية  تهدف إلى قلب الحقائق وتغيير الرواية التاريخية وإضفاء صورة أخرى والتي تتمثل في زعمٍ زائف من حيث البعد التاريخي  والإسلامي الذي أثبت عكس ما ترويه الرواية اليهودية، في وجود ما يسمى الهيكل المزعوم.

وشدد على أنه  وبالرغم من هذه المعاناة التي تلوح بالمسجد الأقصى المبارك إلا "أننا كشعب فلسطيني وعلى رأسه القيادة الفلسطينة لن نبرح ساحة الدفاع عن المسجد ااقصى المبارك الذي يعتبر جزء من  العقيدة الاسلامية التي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها والمساومة عليها".

ووقع حادث إحراق المسجد الأقصى يوم 21 أغسطس/آب 1969، على يد شخص أسترالي الجنسية يدعى مايكل دنيس روهان، وجاء ذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس.

وشبّ الحريق في الجناح الشرقي للمصلى الواقع في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى، وأتت النيران على واجهات المسجد الأقصى وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، مما تطلب سنوات لترميمه وإعادة زخارفه كما كانت.

والتهمت النيران أيضا منبر المسجد التاريخي الذي أحضره صلاح الدين الأيوبي من مدينة حلب، وذلك عندما استعاد المسلمون بيت المقدس عام 1187م، وقد كانت لهذا المنبر الجميل مكانة خاصة، حيث إن السلطان نور الدين زنكي هو الذي أمر بإعداده ليوم تحرير الأقصى.

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;العسكرية العليا&#34; تؤيد الإعدام للمدان بقتل مواطن وطفلة شمال القطاع

غزة: "العسكرية العليا" تؤيد الإعدام للمدان بقتل مواطن وطفلة شمال القطاع

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الوضع الصحي للأسير المريض أبو حميد لا يزال خطيرًا

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير المريض أبو حميد لا يزال خطيرًا

النائب زعارير: شعبنا متمسك بنهجه في الدفاع عن أقصاه ومسرى رسوله

النائب زعارير: شعبنا متمسك بنهجه في الدفاع عن أقصاه ومسرى رسوله

&#34;الصحة&#34; بغزة تنشر حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال الأسبوع الماضي

"الصحة" بغزة تنشر حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال الأسبوع الماضي

الرئيس عباس يزور تركيا غدًا للقاء أردوغان.. وهذا ما سيبحثه

الرئيس عباس يزور تركيا غدًا للقاء أردوغان.. وهذا ما سيبحثه

&#34;التعليم&#34; تكشف موعد بدء العام الدراسي في الضفة والقطاع

"التعليم" تكشف موعد بدء العام الدراسي في الضفة والقطاع

حماس: جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى لن تمنحه شرعية فيهما

حماس: جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى لن تمنحه شرعية فيهما

مجدلاني يُصرح: التحريض ضد الرئيس عباس هدفه الإساءة لنضال شعبنا

مجدلاني يُصرح: التحريض ضد الرئيس عباس هدفه الإساءة لنضال شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الوضع الصحي للأسير المريض أبو حميد لا يزال خطيرًا

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير المريض أبو حميد لا يزال خطيرًا

النائب زعارير: شعبنا متمسك بنهجه في الدفاع عن أقصاه ومسرى رسوله

النائب زعارير: شعبنا متمسك بنهجه في الدفاع عن أقصاه ومسرى رسوله

حماس: جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى لن تمنحه شرعية فيهما

حماس: جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى لن تمنحه شرعية فيهما

مجدلاني يُصرح: التحريض ضد الرئيس عباس هدفه الإساءة لنضال شعبنا

مجدلاني يُصرح: التحريض ضد الرئيس عباس هدفه الإساءة لنضال شعبنا

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته ضد الأقصى لتقسيمه زمانيًا

"الخارجية": الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته ضد الأقصى لتقسيمه زمانيًا

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وثماني إصابات في 14 حادث السير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وثماني إصابات في 14 حادث السير خلال 24 ساعة الماضية

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

عربي

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان &#34;منطقة كوارث&#34;

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان "منطقة كوارث"

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

العاهل المغربي: ملف الصحراء هو مقياس صداقاتنا وشراكاتنا

العاهل المغربي: ملف الصحراء هو مقياس صداقاتنا وشراكاتنا

شاهد: اندلاع حريق هائل داخل مركز تجاري بمدينة الإسكندرية المصرية

شاهد: اندلاع حريق هائل داخل مركز تجاري بمدينة الإسكندرية المصرية