شؤون فلسطينية

مجدلاني يُصرح: التحريض ضد الرئيس عباس هدفه الإساءة لنضال شعبنا

مجدلاني يُصرح: التحريض ضد الرئيس عباس هدفه الإساءة لنضال شعبنا
الوزير أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو اللَّجنة التَّنفيذيَّة لمنظَّمة التَّحرير أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، على حملة "التحريض" ضد الرئيس محمود عباس الأخيرة.  

وقال مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إنَّ "حملة التَّحريض ضدَّ الرَّئيس محمود عباس تأتي ضمن عمل ممنهج للإساءة إلى نضال شعبنا في الحرِّيَّة والاستقلال".

وأضاف أنَّ الاستهداف المباشر للرَّئيس لا يمسُّ شخص سيادته وحده، إنَّما يمسُّ ما يمثِّله من رمزيّة وطنيّة وكفاحيّة ورمزيّة لشعبنا ونضاله من أجل الحرِّيَّة والاستقلال.

وأشار مجدلاني إلى وجود تراجع في المواقف الرَّسميَّة الأوروبيَّة الدَّاعمة للقضيَّة الفلسطينيَّة، في ظلِّ نهوض للقوى المعادية للعرب والصَّديقة لإسرائيل.

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