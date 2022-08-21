شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
اعتقالات- تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

ففي بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال أربعة فتية، وهم: حمادة جمال حسن (16 عاما)، وعلي جهاد ثوابتة، ووديع محمود محمد الشيخ، ويوسف محمد ثوابتة بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها في بلدة بيت فجار جنوب المحافظة.

واندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال، الليلة الماضية، عند المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام.

واعتقل جيش الاحتلال الشابين قتيبة جلال البياري (20 عاما)، وأحمد عبد المجيد صلاح (20 عاما)، عند حاجز عسكري على مدخل قرية عين يبرود، شمال شرق رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال خلال تصدي الشباب الثائر في بلدة سلواد قضاء رام الله لاقتحام البلدة الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، تخللها عمليات تمشيط واسعة عقب عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة للمستوطنين.

وطالت الاعتقالات الشاب أحمد أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين على حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد جنوبا.

وفي القدس، اعتقل جيش الاحتلال الشاب يزن محمود من بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

ويشن جيش الاحتلال بشكل يومي، حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، يعتقل خلالها المواطنين ويعتدي عليهم وتداهم منازلهم، ما يؤدي إلى اندلاع المواجهات.

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