شؤون فلسطينية

"لن نتقاضى أي سنت".. وزير العمل يوضح سبب تحويل رواتب العمال بالداخل للبنوك

"لن نتقاضى أي سنت".. وزير العمل يوضح سبب تحويل رواتب العمال بالداخل للبنوك
عمال فلسطينيون- تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نظم العمال الفلسطيون في الداخل، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية على معبر ترقوميا والظاهرية قرب الخليل، رفضًا لقرار تحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

كما واعتبر العمال، القرار بمثابة مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية. 

بدوره، قال وزير العمل نصري أبو جيش إن "وزارته لن تكون إلا مع العمال ومع تحصيل حقوقهم كاملة".

ونقلت إذاعة (صوت فلسطين) عن أبو جيش، تأكيده على أن الحكومة والوزارة لن تتقاضى أي "سنت" من العمال مقابل أي خدمات، خصوصا وأنها عملت على إرجاع حقوق العمال منذ 1994 وحتى 2017، ولم تتقاض "أغورة" واحدة مقابل ما قدمته للعمال.

وأوضح أن الهدف من كل ما تقوم به الوزارة هو محاولة السيطرة على ظاهرة "سماسرة التصاريح"، مبينا أن هناك من استغل ذلك وبدأ بنشر الفوضى والأكاذيب.

وأضاف أبو جيش: "العامل يدفع ضريبة للجانب الإسرائيلي منذ الـ 67 أو الـ 70، وعلى كل عامل فلسطيني قديم من السبعينات أو الثمانينيات والتسعينات والآن أن يفتح قسيمة راتبه ويرى أنه يخصم عليه من الجانب الإسرائيلي".

وتابع:" ما جرى لم يتم بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية أو وزارة العمل، الجانب الإسرائيلي أعلن انه سيتم تحويل رواتب العمال للبنوك، وهذا التحويل لن يكلف العامل أي ضريبة من الجانب الفلسطيني، وما نشر خلال أمس والأول من أمس من قسيمة رواتب، تظهر ما يتقاضاه الإسرائيليون من عمالنا من الـ67 وليس نحن".

وأكمل وزير العمل: "ناشدنا عمالنا دائما البحث عن الحقيقة وهي بين أيديهم"، موضحا أنه يجري على بعض المعابر خاصة طولكرم والظاهرية احتجاجات ضد تحويل الرواتب، وبعض العمال منعوا عمال آخرين من الدخول لعملهم.

وأشار أبو جيش إلى أن هناك 11 معبرا آخرا يعمل بدون أي مشاكل، مشددا على أن وزارته على اتصال مباشر مع سلطة النقد حتى لا يتم اقتطاع أي أموال للضرائب من هذه الرواتب.

وأوضح أنه من حق العمال الإضراب وإيصال صوتهم، مشددا على أن المطلوب منهم البحث عن الحقيقة، فلن يتم خصم ضرائب عليهم.

وأكد أبو جيش، أن "سماسرة التصاريح" وبعض المشغلين الإسرائيليين، غير معنيين بأن يتم تحويل رواتب العمال عبر البنوك، لأن هذا الأمر يعني وثيقة تثبت عمل هذا العامل بالمصنع، وبالتالي يثبت حقوق العامل، مثل نهاية الخدمة وتأمين صحي وإجازات مرضية وإجازات.

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;العسكرية العليا&#34; تؤيد الإعدام للمدان بقتل مواطن وطفلة شمال القطاع

غزة: "العسكرية العليا" تؤيد الإعدام للمدان بقتل مواطن وطفلة شمال القطاع

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الوضع الصحي للأسير المريض أبو حميد لا يزال خطيرًا

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير المريض أبو حميد لا يزال خطيرًا

النائب زعارير: شعبنا متمسك بنهجه في الدفاع عن أقصاه ومسرى رسوله

النائب زعارير: شعبنا متمسك بنهجه في الدفاع عن أقصاه ومسرى رسوله

&#34;الصحة&#34; بغزة تنشر حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال الأسبوع الماضي

"الصحة" بغزة تنشر حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال الأسبوع الماضي

الرئيس عباس يزور تركيا غدًا للقاء أردوغان.. وهذا ما سيبحثه

الرئيس عباس يزور تركيا غدًا للقاء أردوغان.. وهذا ما سيبحثه

&#34;التعليم&#34; تكشف موعد بدء العام الدراسي في الضفة والقطاع

"التعليم" تكشف موعد بدء العام الدراسي في الضفة والقطاع

حماس: جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى لن تمنحه شرعية فيهما

حماس: جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى لن تمنحه شرعية فيهما

البكري لـ&#34;دنيا الوطن&#34; بعد 53 عاماً على إحراق الأقصى لا يمكن التنازل عن قدسيته

البكري لـ"دنيا الوطن" بعد 53 عاماً على إحراق الأقصى لا يمكن التنازل عن قدسيته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الوضع الصحي للأسير المريض أبو حميد لا يزال خطيرًا

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير المريض أبو حميد لا يزال خطيرًا

النائب زعارير: شعبنا متمسك بنهجه في الدفاع عن أقصاه ومسرى رسوله

النائب زعارير: شعبنا متمسك بنهجه في الدفاع عن أقصاه ومسرى رسوله

حماس: جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى لن تمنحه شرعية فيهما

حماس: جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى لن تمنحه شرعية فيهما

مجدلاني يُصرح: التحريض ضد الرئيس عباس هدفه الإساءة لنضال شعبنا

مجدلاني يُصرح: التحريض ضد الرئيس عباس هدفه الإساءة لنضال شعبنا

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته ضد الأقصى لتقسيمه زمانيًا

"الخارجية": الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته ضد الأقصى لتقسيمه زمانيًا

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وثماني إصابات في 14 حادث السير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وثماني إصابات في 14 حادث السير خلال 24 ساعة الماضية

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

عربي

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان &#34;منطقة كوارث&#34;

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان "منطقة كوارث"

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

العاهل المغربي: ملف الصحراء هو مقياس صداقاتنا وشراكاتنا

العاهل المغربي: ملف الصحراء هو مقياس صداقاتنا وشراكاتنا

شاهد: اندلاع حريق هائل داخل مركز تجاري بمدينة الإسكندرية المصرية

شاهد: اندلاع حريق هائل داخل مركز تجاري بمدينة الإسكندرية المصرية