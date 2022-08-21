"تراس" الأوفر حظا لرئاسة حكومة بريطانيا تستبعد ركود الاقتصاد

رام الله - دنيا الوطنقللت ليز تراس، المرشحة الأوفر حظا لقيادة حزب المحافظين، من احتمال حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا، في حين طمأن مرشحها لتولي منصب وزير الخزانة البريطانيين بأن "المساعدة على الطريق" مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد تعهدت ترأس التي ترجح استطلاعات الرأي فوزها على منافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا المقبلة، بقيادة ثورة في مجال الأعمال التجارية الصغيرة والمشاريع الخاصة في حال وصولها الى السلطة.وقالت لصحيفة (ذا صن أون صنداي): إن "هناك الكثير من الكلام عن حدوث ركود، مضيفة لا أعتقد أن هذا حتمي. هنا في بريطانيا بإمكاننا إطلاق العنان للفرص.وأضافت أن المملكة المتحدة يجب أن تخلق الظروف الاقتصادية لإنتاج غوغل التالي أو فيسبوك التالي، مشيرة الى أن الطموح يصل إلى هذا المستوى.وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني من العام وذلك للمرة الأولى منذ وباء كورونا، وذلك بعد نموه بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الأول، ويتوقع بنك إنجلترا أن تدخل البلاد في ركود بالربع الأخير من العام الجاري، وأن يستمر حتى أوائل عام 2024.وفي حديث منفصل لصحيفة (مايل أون صانداي)، أعرب وزير الأعمال كواسي كوارتينغ الذي من المتوقع أن يتسلم وزارة الخزانة في حكومة تراس عن تفهمه للقلق العميق الذي يجتاح بريطانيا مع وصول التضخم الى مستوى غير معهود منذ عقود.وأضاف للصحيفة لكنني أريد طمأنة الشعب البريطاني بأن المساعدة في طريقها إليكم، مشيرا إلى أن العمل قد بدأ بشأن أفضل حزمة إجراءات تسمح لرئيس الوزراء المقبل البدء بالعمل بسرعة.وأمام أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم نحو 200 ألف مهلة حتى الثاني من سبتمبر لاختيار رئيسهم الجديد.وبما أن الحزب يحظى بغالبية في البرلمان سيصبح الفائز رئيسا للوزراء خلفا لبوريس جونسون الذي استقال في يوليو بعد عدة فضائح، حيث أنه من المقرر إعلان نتائج التصويت في الخامس من سبتمبر.