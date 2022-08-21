الكشف عن السبب الرئيسي لتوتر العلاقات المصرية الإسرائيلية





ووفق إذاعة الجيش، فإن الأزمة في العلاقات بين إسرائيل ومصر بدأت منذ أكثر من شهرين، بعد إعلان الجيش إسقاط مسيرة مصرية مما أثار غضب مصر واعتبر الإعلان إحراجا لهم.





وأضافت: "إن مسؤولين أمنيين قالوا إن هناك بالفعل توتر كبير، وجرت محادثات بين كبار المسؤولين في محاولة لتصحيح الأمور، لكن الأزمة تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة في غزة والضفة".





وأكملت: "إسرائيل تبحث الآن عن حل، ومن الفرص التي يعتقد أنها تساعد، هو محاولة العثور على قبور الجنود المصريين الذين قتلوا في كيبوتس ناخشون خلال حرب 67، واستعادة جثثهم، لذا في الأسابيع الأخيرة، تكثفت الجهود لتحديد مكانهم على أمل أن يكون هذا هو مفتاح حل الأزمة".

رام الله - دنيا الوطنكشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن السبب الرئيسي لتوتر العلاقات المصرية الإسرائيلي في الفترة الأخيرة.