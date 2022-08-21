دولي

مسؤول روسي: أصبح ضروريا التخلي عن الدولار واليورو في تعاملاتنا

مسؤول روسي: أصبح ضروريا التخلي عن الدولار واليورو في تعاملاتنا
وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين
رام الله - دنيا الوطن
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أمس السبت، إنه "أصبح من الضروري التخلي عن الدولار واليورو والتحول إلى عملات بديلة في تعاملات بلاده التجارية مع شركائها".

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أفاد بانكين في مقابلة مع وكالة "تاس" المحلية، أن الدولار واليويو أصبحا "مضرين" وسط العقوبات الغربية المتزايدة.

وأشار أن الطريقة الوحيدة لضمان استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وشركائها تكمن في "تجنب استخدام تلك العملات، والتحول إلى بدائل مقبولة، وعلى رأسها العملات المحلية".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن النظام المالي العالمي الحالي، الذي أنشأته واشنطن، "لا يتناسب مع ظروف نظام عالمي متعدد الأقطاب"، وأنه أصبح "أداة لتحقيق أهداف سياسية لمجموعة من الدول".

وأضاف: "من المشجع أن نرى العديد من الدول تفكر في الحاجة إلى الابتعاد عن الدولار في النشاط الاقتصادي الأجنبي لضمان سيادتها".

وبعد أن كانت هدفا للعقوبات الغربية مع بدء الحرب على أوكرانيا بتاريخ 24 فبراير/ شباط الماضي، تمكنت روسيا عبر سياسات البنك المركزي من استعادة قوة عملتها المحلية الروبل.

وبينما كان سعر صرف الدولار قبيل الحرب الروسية الأوكرانية يبلغ 76 روبلا، تراجعت العملة الروسية بحلول 8 مارس/آذار الماضي إلى 150.

إلا أن سياسات للبنك المركزي الروسي ووزارة المالية، دفعت بالروبل صعودا ليسجل مستوى 52 أمام الدولار بحلول نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى للعملة الروسية منذ 7 سنوات.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.المواضيع ذات الصلة

أخبار ذات صلة

&#34;تراس&#34; الأوفر حظا لرئاسة حكومة بريطانيا تستبعد ركود الاقتصاد

"تراس" الأوفر حظا لرئاسة حكومة بريطانيا تستبعد ركود الاقتصاد

صحيفة إسرائيلية: روسيا تعتزم محاكمة الوكالة اليهودية

صحيفة إسرائيلية: روسيا تعتزم محاكمة الوكالة اليهودية

لمواجهة النفوذ الصيني.. اليابان تدرس نشر صواريخ بعيدة المدى

لمواجهة النفوذ الصيني.. اليابان تدرس نشر صواريخ بعيدة المدى

شاهد.. عشرات الضحايا بحادثي مرور في تركيا

شاهد.. عشرات الضحايا بحادثي مرور في تركيا

إعلام إسرائيلي: روسيا تعتزم محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو

إعلام إسرائيلي: روسيا تعتزم محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو

مصرع 16 شخصا في حادث مروري مروع جنوبي تركيا

مصرع 16 شخصا في حادث مروري مروع جنوبي تركيا

واشنطن ترفض مزاعم تقديم تنازلات لإيران

واشنطن ترفض مزاعم تقديم تنازلات لإيران

روسيا: سقوط طائرة مسيّرة على سطح مقر أسطول البحر الأسود

روسيا: سقوط طائرة مسيّرة على سطح مقر أسطول البحر الأسود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

شاهد: جامعة الإسراء تحتفل بتخريج فوج &#34;الإسراء الرابع&#34;

شاهد: جامعة الإسراء تحتفل بتخريج فوج "الإسراء الرابع"

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

قراقع: الحملة ضدّ الرّئيس عباس محاولة لطمس الحقائق

قراقع: الحملة ضدّ الرّئيس عباس محاولة لطمس الحقائق

العربية الفلسطينية تستهجن فتح ألمانيا تحقيق ضد الرئيس عباس

العربية الفلسطينية تستهجن فتح ألمانيا تحقيق ضد الرئيس عباس

نقابة الصحفيين تكرس جهودها دعماً للأسرى الصحفيين والحركة الأسيرة

نقابة الصحفيين تكرس جهودها دعماً للأسرى الصحفيين والحركة الأسيرة

القطاع الخاص يدعم مواقف القيادة ويستنكر إغلاق المؤسسات الحقوقية والأهلية

القطاع الخاص يدعم مواقف القيادة ويستنكر إغلاق المؤسسات الحقوقية والأهلية

المجلس الوطني يرفض ويستهجن الحملة ضد الرئيس عباس

المجلس الوطني يرفض ويستهجن الحملة ضد الرئيس عباس

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

عربي

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان &#34;منطقة كوارث&#34;

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان "منطقة كوارث"

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

العاهل المغربي: ملف الصحراء هو مقياس صداقاتنا وشراكاتنا

العاهل المغربي: ملف الصحراء هو مقياس صداقاتنا وشراكاتنا

شاهد: اندلاع حريق هائل داخل مركز تجاري بمدينة الإسكندرية المصرية

شاهد: اندلاع حريق هائل داخل مركز تجاري بمدينة الإسكندرية المصرية