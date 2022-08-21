بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان "منطقة كوارث"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السودانية، أمس السبت، محلية المناقل بولاية الجزيرة وسط البلاد "منطقة كوارث" جراء السيول والأمطار التي اجتاحتها وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية.وبحسب وكالة وكالة الأنباء السودانية (سونا) فقد قال حاكم ولاية الجزيرة، إسماعيل عوض الله، إن "محلية المناقل منطقة كوارث، ونناشد الحكومة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في تخفيف الضرر، بتوفير الخيام لإيواء المتأثرين".وأضاف: "السيول والأمطار أدت لانهيار أكثر من 3 آلاف منزل"، حيث تضم المناقل، أكبر محليات ولاية الجزيرة، نحو 545 قرية وحيا سكنيا.بدوره، أعلن الجيش السوداني عن إرسال مروحيات وقوارب إنقاذ وعددا من فرقه لمساعدة السلطات في محلية الجزيرة.وقال الجيش: "قامت القوات الجوية وسلاح المهندسين بدفع طائرات عمودية وقوارب إنقاذ وفرق من القوات الخاصة للجيش لمعاونة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة في عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء للمواطنين المتأثرين بالسيول".وفي وقت سابق من يوم السبت، قال المتحدث باسم مجلس الدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، "إن عدد من لقوا مصرعهم جراء السيول في البلاد بلغ 79 شخصا منذ يونيو الماضي".