"التعليم" تكشف موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي الدورة الثانية.وقال صادق الخضور المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) إنه "من المبكر إعلان موعد إعلان نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2022 في خضم تقديم الامتحانات في قطاع غزة ".وأضاف الخضور: "نأمل مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل أن تكون نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية قد ظهرت".في إطار آخر، أكد الخضور أن الاستعدادات متواصلة لبدء العام الدراسي الجديد في فلسطين. مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ يوم 29 آب/ أغسطس بشكل موحد في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس وفق نظام الفترات الأربعة.