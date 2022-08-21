عربي

العاهل المغربي: ملف الصحراء هو مقياس صداقاتنا وشراكاتنا

العاهل المغربي: ملف الصحراء هو مقياس صداقاتنا وشراكاتنا
العاهل المغربي محمد السادس
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل المغربي محمد السادس، السبت، أن "ملف (إقليم) الصحراء هو المعيار الذي يقيس به المغرب صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات مع أي دولة من الدول".

وقال في خطاب نقله التلفزيون الحكومي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة "الملك والشعب": "ننتظر من الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل".

وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) فقد أضاف: "عبرت العديد من الدول عن تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي في احترام سيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل".

وتابع: "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".

وبحسب العاهل المغربي، فإن "الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية شكل حافزا حقيقيا لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في الإقليم المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وزاد العاهل المغربي: "نثمن الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته".

وأوضح أن "الموقف الإيجابي لإسبانيا أسس لمرحلة جديدة من الشراكة لا تتأثر بالظروف الإقليمية، ولا بالتطورات السياسية الداخلية".

وفي مارس/ آذار الماضي، عاد الدفء لعلاقات البلدين بعد إعلان إسبانيا دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

وأعرب الملك محمد السادس في خطابه، عن تقديره لملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية "خاصة الأردن والبحرين والإمارات وجيبوتي وجزر القمر التي فتحت قنصليات بالعيون والداخلة".

كما شكر باقي الدول العربية "التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن".

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

ويحتفل المغرب بـ "ثورة الملك والشعب" في 20 أغسطس/ آب سنويا، وتؤرخ المناسبة لنفي الاستعمار الفرنسي للسلطان محمد الخامس جد الملك محمد السادس، ومحاولة تنصيب ملك مكانه عام 1953.

واشتدت المقاومة في البلاد منذ نفي العاهل المغربي عام 1953 إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر في يناير/ كانون الثاني 1955، ليعود إلى المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة نفسها، وتوجت المقاومة بحصول المغرب على الاستقلال 1956.

أخبار ذات صلة

الكشف عن السبب الرئيسي لتوتر العلاقات المصرية الإسرائيلية

الكشف عن السبب الرئيسي لتوتر العلاقات المصرية الإسرائيلية

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان &#34;منطقة كوارث&#34;

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان "منطقة كوارث"

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

شاهد: اندلاع حريق هائل داخل مركز تجاري بمدينة الإسكندرية المصرية

شاهد: اندلاع حريق هائل داخل مركز تجاري بمدينة الإسكندرية المصرية

الجزائر: مصرع خمسة أشخاص وإصابة آخرين في حادث سير مروّع

الجزائر: مصرع خمسة أشخاص وإصابة آخرين في حادث سير مروّع

عمّان: انطلاق منتدى استثماري أردني جزائري

عمّان: انطلاق منتدى استثماري أردني جزائري

وفاة أمين عام الرئاسة الجزائرية

وفاة أمين عام الرئاسة الجزائرية

الصومال.. ارتفاع عدد قتلى &#34;هجوم الفندق&#34; بمقديشو

الصومال.. ارتفاع عدد قتلى "هجوم الفندق" بمقديشو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

شاهد: جامعة الإسراء تحتفل بتخريج فوج &#34;الإسراء الرابع&#34;

شاهد: جامعة الإسراء تحتفل بتخريج فوج "الإسراء الرابع"

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

قراقع: الحملة ضدّ الرّئيس عباس محاولة لطمس الحقائق

قراقع: الحملة ضدّ الرّئيس عباس محاولة لطمس الحقائق

العربية الفلسطينية تستهجن فتح ألمانيا تحقيق ضد الرئيس عباس

العربية الفلسطينية تستهجن فتح ألمانيا تحقيق ضد الرئيس عباس

نقابة الصحفيين تكرس جهودها دعماً للأسرى الصحفيين والحركة الأسيرة

نقابة الصحفيين تكرس جهودها دعماً للأسرى الصحفيين والحركة الأسيرة

القطاع الخاص يدعم مواقف القيادة ويستنكر إغلاق المؤسسات الحقوقية والأهلية

القطاع الخاص يدعم مواقف القيادة ويستنكر إغلاق المؤسسات الحقوقية والأهلية

المجلس الوطني يرفض ويستهجن الحملة ضد الرئيس عباس

المجلس الوطني يرفض ويستهجن الحملة ضد الرئيس عباس

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: شمس الكويتية تقلق جمهورها بأحب الأماكن لها

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: صورة حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.. ما حقيقة عودتهما؟

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: محمد رمضان يحمل السلاح ويهدد.. وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبد الوهاب

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد كيف ردت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تولين البكري تهاجم فنانة اتهمتها بالخيانة مع زوجها

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

شاهد: تفاصيل حفل زفاف ملكة جمال مصر الأسطوري

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

غادة عبدالرازق تعلن عودتها للسينما مع هذا الفنان الكوميدي بعد غياب لسنوات

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبدالله مشرف بعد إصابته بجلطة؟

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

عربي

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان &#34;منطقة كوارث&#34;

بسبب السيول والأمطار.. إعلان وسط السودان "منطقة كوارث"

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

العراق: إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

العاهل المغربي: ملف الصحراء هو مقياس صداقاتنا وشراكاتنا

العاهل المغربي: ملف الصحراء هو مقياس صداقاتنا وشراكاتنا

شاهد: اندلاع حريق هائل داخل مركز تجاري بمدينة الإسكندرية المصرية

شاهد: اندلاع حريق هائل داخل مركز تجاري بمدينة الإسكندرية المصرية