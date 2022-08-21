شاهد.. عشرات الضحايا بحادثي مرور في تركيا













رام الله - دنيا الوطنلقي 34 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب 50 آخرون، أمس السبت، في حادثين مروريين وقعا بفارق بضع ساعات في جنوب شرق تركيا.وأدى الحادث الأول بين سيارة إسعاف وحافلة على طريق سريع يربط مدينة "غازي عنتاب" بمدينة "نيزيب"، إلى وقوع 15 ضحية وإصابة 31 آخرين، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية نقلاً عن حاكم محافظة "غازي عنتاب".وبحسب وكالة (الأناضول) فإنه وبعد بضع ساعات لقي 19 شخصاً آخرين حتفهم على الأقل، وأصيب 26 آخرون على بعد 250 كم شرقاً في حادث دهس بشاحنة، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.وفي الحادثة الأولى، قالت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" إن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق صحافي، كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.وبين الضحايا ثلاثة عناصر إطفاء وثلاثة مسعفين وصحافيان من وكالة أنباء تركية بحسب وسائل الاعلام المحلية.وفي الحادثة الثانية التي وقعت بعد بضع ساعات، سقط 16 شخصاً آخرون على الأقل وأصيب نحو ثلاثين على بعد 250 كيلومتراً شرقاً في حادث دهس بشاحنة، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي، السبت.وقال الوزير فخر الدين قوجة على تويتر: "لقي 16 شخصاً حتفهم وأصيب 29 آخرون بينهم 8 في حالة حرجة، في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشداً في ديريك" في محافظة ماردين.وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام تركية سائقاً فاقداً السيطرة على شاحنته؛ يصطدم بأقصى سرعة بسيارات عدة ويدهس مشاة يحاولون الفرار.