طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

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بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 31-20 31-20 بيت لحم 31-20 31-20 31-20 رام الله والبيرة 30-19 30-19 30-19 طولكرم 32-23 32-23 32-23 نابلس 32-20 32-20 32-20 قلقيلية 32-23 32-23 32-23 جنين 34-23 34-23 34-23 سلفيت 31-20 31-20 31-20 طوباس 35-24 35-24 35-24 روابي 32-20 32-20 32-20 الخليل 30-19 30-19 30-19 غزه 31-24 31-24 31-24 أريحا 40-26 40-26 40-26 خانيونس 31-24 31-24 31-24 الأغوار الشمالية 38-24 38-24 38-24 رفح 32-23 32-23 32-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الثلاثاء: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأربعاء: يكون الجو حارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشر والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: