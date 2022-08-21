شاهد: إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب سلواد دون وقوع إصابات





وذكر مجلس بنيامين، بأن " ثمانية أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد، وبأعجوبة لم تقع إصابات".

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عند المدخل الشرقي لبلدة سلواد بعد إطلاق النار تجاه حافلة مستوطنين.



















رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء السبت، بوجود عملية إطلاق نار نحو حافلة للمستوطنين قرب واد الحرامية، أدت إلى أضرار في الحافلة دون إصابات.بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه" قد وردت أنباء عن إطلاق نار على حافلة قبل قليل بالقرب من سلواد، وألحقت أضرارًا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين".