شؤون فلسطينية

شاهد: جامعة الإسراء تحتفل بتخريج فوج "الإسراء الرابع"

شاهد: جامعة الإسراء تحتفل بتخريج فوج "الإسراء الرابع"
احتفالات جامعة الإسراء
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جامعة الإسراء في قطاع غزة اليوم السبت، احتفالات تخرج فوج "الإسراء الرابع" في مقر الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء جنوب غزة.

وشهد الحفل العديد من الفقرات المنوعة أبرزها كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ونائب رئيس مجلس إدارة جامعة الإسراء أحمد الحساينة، بالإضافة لفقرات أخره أبرزها فقرة تفويج الخريين وتسليم الشهادات.

وأكَّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، أن جامعة الإسراء ليست بحاجة لمديح وإثراء، إذ أنَّ إنجازات الجامعة تتحدث عن نفسها، حيث لديها تميز أكاديمي، وغزارة إنتاج بحثي، وبرامج حديثة وعصرية، ورقمنة وتقننة وثنائية.

وأوضح أن الجهود المقدرة لإنجاز مشروع المجمع الطبي لمشفى طبي مميز وبنية تحتية ومخبرية للعلوم الطبية الأساسية، لا شك أنها ستثمر عن منارة أكاديمية طبية خدماتية تخدم شعبنا في غزة، أكاديميًا وسريريًا لتصبح الجامعة جامعة تميز يشار إليها بالبنان.

ونقل الوزير أبو مويس تحيات ومباركات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزراء الحكومة، للجامعة ومجلس إدارتها ورئاستها والخرِّيجين وذويهم، وكل من حضر حفل التخرج.

بدوره، أكَّدَ نائب رئيس مجلس إدارة جامعة الإسراء، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية أحمد الحساينة أنَّ الجامعة حققت مجموعة كبيرة من الإنجازات منذ انطلاقتها المباركة عام 2014.

وقال الحساينة خلال الحفل "إنّ ما تمّ إنجازُه حتى الآن، على المستوى الأكاديمي والإداري، وخلال سنواتٍ قليلة، يدعونا للفخرِ والاعتزاز والاطمئنانِ على مستقبل هذه الجامعةِ ومكانتها".

وأضاف في كلمةٍ وجهها للطلبة الخريجين: "إنَّ مجتمعنا سيكون أفضل بعد تخرّجكم، أنتم الأمل، أنتم المعارف التي ستصنع الحياة، انطلقوا بكلّ ثقة بالمستقبل، تمسّكوا بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بالقيم التي رسّختها جامعة الإسراء من الصّدق والنّزاهة والإتقان إلى العدل ومقاومة الظّلم واحترام الإنسان".

ودعا الحساينة الخريجين أن تبقى صلتهم مستمرة بالجامعة بعد تخرجهم، مستدركاً: "فهي كما احتضنتهم خلال سنوات الدراسة؛ فإنها تتطلع لخدمتهم بعد تخرجهم في مواقع عملهم المختلفة في أرجاء الوطن، خصوصاً مع توفر وسائل التواصل الحديثة التي يمكن من خلالها التواصل مع الجامعة من أي مكان داخل البلاد وخارجها".

وأشار إلى أنَّ جامعة الإسراء تميزت بمتابعة خريجيها ومساندتهم سواء بالتدريب أو الإعداد، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل، وإقامة فعاليات متميزة من حين لآخر في مجال البحوث الجديدة وغيرها من الإنتاج الفكري والعلمي الذي يزيد المعرفة ويحتاجه كل إنسان من خلال ما يقام بالجامعة من مؤتمرات، وملتقيات، وورش عمل، وأنشطة أخرى منوعة في شتى المجالات التعليمية وغيرها".

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة عبد الخالق الفرا الطلبة الخريجين مقدماً الشكر لكافة ما ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة السعيدة للطلبة وذويهم وأهلهم.

وأكد الفرا في مقابلة مع "دنيا الوطن" أن رسالة الجامعة تؤكد أن فلسطين ستبقى عصية عن الكسر والانكسار وأن التعليم سيبقى منارة الدولة الفلسطينية.

وكشف الفرا عن خطط الجامعة للبة الثانوية العامة الذي التحقوا بالجامعة، مبيناً أن هناك منح ستقدم للطلبة تصل لـ 100%.

بدوره، قال محافظ محافظة غزة إبراهيم أبو النجا إن جامعة الإسراء جامعة وطنية بامتياز بشكلها ومضمونها وعلمها وأنظمتها ولوائحها وأساتذتها يستحقون التقدير.

وهنأ أبو النجا عبر "دنيا الوطن" الطلبة الخريجين، وذويهم وأهلهم، كما هنأ القائمين على الجامعة لمجهوداتهم التي بذلوها على مدار العام.

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة التحضيرية، رئيس شؤون الطلبة منذر عزام، إن الجامعة تحتفل بتخريج مجموعة من الخريجين ضمن الفوج الرابع.

وأكد عزام أن هذا الفرح يأتي على الرغم من الحزن الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

 

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