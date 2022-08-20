حماس: عرضنا إطارًا عامًا حول صفقة تبادل الأسرى لكن الاحتلال يماطل ولا جديد بالملف

وقال جبارين، خلال لقاء على قناة (الجزيرة مباشر)، مساء السبت، إن "قادة الاحتلال يريدون تحقيق مكاسب انتخابية على ظهور أسرانا وأبناء شعبنا".



وأضاف: "عرضنا إطار عام حول صفقة تبادل أسرى لكن الاحتلال يماطل ولا يوجد جديد في هذا الملف. مؤكدًا أن الاحتلال يماطل ويراوغ ويتاجر في قضية أسراه في قطاع غزة.



وأوضح أن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بدأ اتصالاته مع كل الأطراف السياسية كقطر وتركيا ومصر والجزائر وغيرهم لإيصال ما يتعرض له الأسرى داخل السجون من انتهاكات".



وشدد على أن "الأسرى محل اجماع وطني ونقول بشكل صريح أننا لن نتركهم لوحدهم ولن تكون المعركة داخل السجون لوحدها".



وأشار جبارين إلى أن "الشعب الفلسطيني سيقف سدا منيعا أمام إجراءات الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون".

















رام الله - دنيا الوطنأكد زاهر جبارين، مسؤول ملف الشهداء والجرحى والأسرى في حركة (حماس)، أن المقاومة وعلى رأسها حماس ستكون كالجسد الواحد تساند الأسرى وليعلم الاحتلال أن المعركة لن تبقى داخل أسوار السجون.