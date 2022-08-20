قوات الاحتلال تعتقل ثلاث فلسطينيات قرب قلقيلية بزعم حيازتهن سلاح

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "قوات الجيش اعتقلت ثلاث فلسطينيات من سكان محافظة نابلس، عند حاجز "إلياهو" قرب قلقيلية بزعم حيازتهن سلاح "كارلو".



وزعم الاحتلال أن جنديا اشتبه بالفلسطينيات بالقرب من الحاجز واقترب منهن ثم فتّش سيارتهن ووجد بالسيارة قطعة سلاح من نوع "كارلو" واعتقلهن على الفور. وفق ما نقل موقع (عرب 48).



وتجري قوات الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) تحقيقا مع المعتقلات.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، باعتقال ثلاث فلسطينيات، بزعم حيازتهن سلاح من نوع "كارلو" ووصية وخارطة.