العربية الفلسطينية تستهجن فتح ألمانيا تحقيق ضد الرئيس عباس





وتابعت أن: هذه الحملة تدعم الإرهاب الإسرائيلي لسياسة التطهير العرقي ضد شعبنا، واستمرار مسلسل القتل العمد ضد كل ما هو فلسطيني وهدم وتهجير شعبنا".



وأكدت أن العالم يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين ضد شعبنا من خلال استمرار وسم مـقـاومة شعبنا بالإرهاب.



وأشادت الجبهة بمواقف الرئيس محمود عباس النضالية الشجاعة ، و تمسكه بالثوابت الفلسطينية، والحق الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف، لافتة إلى أن "خطاب الرئيس كان وضحا في توصيف نضال الشعب الفلسطيني بانه نضال ضد الظلم والاحتلال"، مؤكدا ان شعبنا ينبذ العنف والإرهاب وسيعمل على محاربته لأنه من أول الشعوب التي تتعرض باستمرار لإرهاب الاحتلال المنظم".











رام الله - دنيا الوطناستهجنت الجبهة العربية الفلسطينية فتح شرطة ولاية برلين الألمانية تحقيقاً أولياً في شكوى مقدمة ضد الرئيس محمود عباس، في حملة إعلامية إسرائيلية تستهدف تشويه الحقائق ودعم إرهاب الاحتلال ضد شعبنا، مضيفة:"