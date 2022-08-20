شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تكرس جهودها دعماً للأسرى الصحفيين والحركة الأسيرة

نقابة الصحفيين تكرس جهودها دعماً للأسرى الصحفيين والحركة الأسيرة
نقابة الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
قررت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تكريس جهودها خلال الفترة القادمة دعماً وانتصاراً لأسرى الحرية، وإسنادا للزملاء الأسرى الصحفيين.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم السبت، إن هذا القرار جاء انطلاقاً من دورها وموقعها الوطني وانحيازها لقضايا شعبنا، وفي القلب منها قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وانطلاقاً من دورها في حماية وإسناد الأسرى الصحفيين، واستجابة لنداء الحركة الأسيرة الصادر يوم أمس، والموجه لنقابة الصحفيين، ولكافة الصحفيين ووسائل الإعلام.

ودعت النقابة كافة الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية إلى إيلاء قضية الأسرى في سجون الاحتلال اهتماماً خاصاً، بالتزامن مع المعركة التي يشرع بها كافة الأسرى اعتباراً من بعد غد الإثنين، والتي من المقرر أن تتواصل حتى الإضراب المفتوح عن الطعام، للمطالبة بحريتهم وتحسين شروط حياتهم ومكتسباتهم التي انقضت عليها إدارة السجون، وتنصلت من كل الاتفاقات السابقة حتى لأبسط الحقوق الإنسانية.

وأعلنت عن إطلاق حملة خاصة للإفراج عن كافة الأسيرات والأسرى الصحفيين، وخاصة المعتقلين بموجب ما يسمى (الاعتقال الإداري) غير المستند إلى أي أساس قانوني، سوى قانون الانتداب البريطاني لسنة 1945 والذي تجاوزه الزمن والواقع وكافة مواثيق حقوق الإنسان. مع الإشارة إلى أن ستة صحفيين يخضعون منذ فترات متفاوتة إلى هذا الصنف من الاعتقال التعسفي، بما فيهم الزميلة الصحفية بشرى الطويل، والزميل الصحفي نضال أبو عكر الذي أعيد اعتقاله مؤخراً بعد أن قضى 75 يوماً فقط خارج المعتقل، وتم تحويله مجدداُ للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

وقررت تشكيل لجنة إعلامية خاصة لمتابعة هذه الحملة، محلياً ودولياً، ودعوة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الى العمل الفاعل فيها، وبالشراكة مع المؤسسات العاملة على قضايا الأسرى.

وأشار إلى مخاطبة كافة الجهات الدولية ذات العلاقة، ومؤسسات حقوق الإنسان، ودعوتها للضغط على كيان الاحتلال للإفراج عن الأسرى، ومطالبة النقابات والجمعيات والاتحادات الصحفية الدولية بمقاطعة كافة مؤسسات الاحتلال، بما فيها الصحفيين وأبواق ترويج رواياته الكاذبة والعنصرية من وسائل الإعلام والمؤسسات التي تحرض ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ونضاله المشروع سيعاً للحرية، وصولاً لفرض العقوبات عليها وطردها من الأطر والمؤسسات الدولية.

كما قررت إطلاق هاشتاغات #الحرية_لأسرى_الحرية، و#الحرية_للأسرى_الإداريين و#الحرية_للأسرى_الصحفيين ، واعتمادها في التغريدات وكافة المنشورات الخاصة بالحملة ودعوة وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى استخدامها أيضا في كافة منشوراتهم.

بالإضافة لذلك إصدار بروفايل خاص بكل أسيرة وأسير من الأسرى الصحفيين السبعة عشر في سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

شاهد: إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب سلواد دون وقوع إصابات

شاهد: إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب سلواد دون وقوع إصابات

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

شاهد: جامعة الإسراء تحتفل بتخريج فوج &#34;الإسراء الرابع&#34;

شاهد: جامعة الإسراء تحتفل بتخريج فوج "الإسراء الرابع"

حماس: عرضنا إطارًا عامًا حول صفقة تبادل الأسرى لكن الاحتلال يماطل ولا جديد بالملف

حماس: عرضنا إطارًا عامًا حول صفقة تبادل الأسرى لكن الاحتلال يماطل ولا جديد بالملف

قوات الاحتلال تعتقل ثلاث فلسطينيات قرب قلقيلية بزعم حيازتهن سلاح

قوات الاحتلال تعتقل ثلاث فلسطينيات قرب قلقيلية بزعم حيازتهن سلاح

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

قراقع: الحملة ضدّ الرّئيس عباس محاولة لطمس الحقائق

قراقع: الحملة ضدّ الرّئيس عباس محاولة لطمس الحقائق

العربية الفلسطينية تستهجن فتح ألمانيا تحقيق ضد الرئيس عباس

العربية الفلسطينية تستهجن فتح ألمانيا تحقيق ضد الرئيس عباس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: جامعة الإسراء تحتفل بتخريج فوج &#34;الإسراء الرابع&#34;

شاهد: جامعة الإسراء تحتفل بتخريج فوج "الإسراء الرابع"

قراقع: الحملة ضدّ الرّئيس عباس محاولة لطمس الحقائق

قراقع: الحملة ضدّ الرّئيس عباس محاولة لطمس الحقائق

العربية الفلسطينية تستهجن فتح ألمانيا تحقيق ضد الرئيس عباس

العربية الفلسطينية تستهجن فتح ألمانيا تحقيق ضد الرئيس عباس

نقابة الصحفيين تكرس جهودها دعماً للأسرى الصحفيين والحركة الأسيرة

نقابة الصحفيين تكرس جهودها دعماً للأسرى الصحفيين والحركة الأسيرة

القطاع الخاص يدعم مواقف القيادة ويستنكر إغلاق المؤسسات الحقوقية والأهلية

القطاع الخاص يدعم مواقف القيادة ويستنكر إغلاق المؤسسات الحقوقية والأهلية

المجلس الوطني يرفض ويستهجن الحملة ضد الرئيس عباس

المجلس الوطني يرفض ويستهجن الحملة ضد الرئيس عباس

السفير الفلسطيني عبد الهادي يشارك في تشيع الفنان بسام لطفي أبو غزالة

السفير الفلسطيني عبد الهادي يشارك في تشيع الفنان بسام لطفي أبو غزالة

نقابة الصحفيين: الرئيس عباس عبّر عن حقيقة ما يجري من جرائم يومية بحق شعبنا

نقابة الصحفيين: الرئيس عباس عبّر عن حقيقة ما يجري من جرائم يومية بحق شعبنا

منوعات

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

شاهد كيف تصرفت نجوى كرم مع شاب اقتحم المسرح خلال غنائها

تعرف على هذه الفنانة منذ صغرها.. لن تتوقع من تكون

تعرف على هذه الفنانة منذ صغرها.. لن تتوقع من تكون

شاهد: أيمن بهجت قمر يهاجم حسين الجسمي &#34;عايز ياخد كل حقوقي&#34;

شاهد: أيمن بهجت قمر يهاجم حسين الجسمي "عايز ياخد كل حقوقي"

بعد الهزيمة الكبيرة.. آمبر هيرد تعود من جديد لحرب مع جوني ديب

بعد الهزيمة الكبيرة.. آمبر هيرد تعود من جديد لحرب مع جوني ديب

بإطلالة مغايرة.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

بإطلالة مغايرة.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

شاهد: ريا أبي راشد تنعى والدها بطريقة غريبة ومختلفة

شاهد: ريا أبي راشد تنعى والدها بطريقة غريبة ومختلفة

شاهد: نادية الجندي تكشف عن حقيقة زواجها مرة أخرى

شاهد: نادية الجندي تكشف عن حقيقة زواجها مرة أخرى

شاهد: دوللي شاهين تتعرض لهجوم عنيف بعد نجاح أغنيتها الأخيرة

شاهد: دوللي شاهين تتعرض لهجوم عنيف بعد نجاح أغنيتها الأخيرة

وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن عمر يناهز 82 عام

وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن عمر يناهز 82 عام

هل انفصلت نسرين طافش عن زوجها؟

هل انفصلت نسرين طافش عن زوجها؟

عربي

عمّان: انطلاق منتدى استثماري أردني جزائري

عمّان: انطلاق منتدى استثماري أردني جزائري

وفاة أمين عام الرئاسة الجزائرية

وفاة أمين عام الرئاسة الجزائرية

الصومال.. ارتفاع عدد قتلى &#34;هجوم الفندق&#34; بمقديشو

الصومال.. ارتفاع عدد قتلى "هجوم الفندق" بمقديشو

هل ستفتح عُمان مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية؟

هل ستفتح عُمان مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية؟