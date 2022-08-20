المجلس الوطني يرفض ويستهجن الحملة ضد الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنقال المجلس الـوطني الفلسطيني، اليوم السبت، إنه "يرفض ويستهجن الحملـة الظالمـة ضد فلسطين ورئيسها محمود عباس تعقييـا علـى استخدامه لمصطلح "هولوكوست" للتعبير عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشـعب الفلسطيني".وأكد المجلس في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، أن بعض ردات الفعل ذهبت بعيداً بشكل غير مسبوق وبدون أي مبرر في شيطنة الفلسطينيين وإنكار معاناتهم علـى يـد الاحتلال الإسرائيلي على مدى أكثر من 74 عاماً، وقلب الحقائق رأساً على عقب.وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، أن يقف المجتمع الدولي أمام الحقائق كما هي وليس تشويهها أو قلبها رأساً على عقب، وأن يعمل على وقف كافة الأطراف التي تستهدف فلسطين وقيادتها.