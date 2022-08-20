غزة: انتخاب أحمد أبو عيدة رئيسًا لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين

فاز رجل الأعمال أحمــد أبـو عـيـدة مساء السبت، برئاسة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بعد حصوله على 96 صوتاً، متفوقاً على منافسيه تيسير الصفدي 58 صوتاً ونبيل أبو معيلق 46 صوتاً ووائل أبو جبة 7 أصوات.



وفاز علي الحايك بمنصب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بعد حصوله على 113 صوت، متفوقا على منافسه وسام غراب الذي حصل على 94 صوت في الانتخابات التي أُجريت مساء اليوم في قطاع غزة.



وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات 89.3% وصوت 210 أعضاء من أصل 235 يحق لهم الانتخاب من الإجمالي 257.



وجاءت نتائج انتخابات جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين على النحو التالي:



أحمد أبو عيدة رئيساً.



علي الحايك نائباً للرئيس.



الأعضاء/



محمد سالم الغصين 138 صوتاً



عوني ابو يوسف 124 صوتاً



عبد الحكيم إسماعيل 123 صوتاً



سعدي سلامة 121 صوتاً



نبيل شراب 116 صوتاً



عبد الله مشتهى 104 أصوات



سمير شحادة 104 أصوات



يذكر أن انتخابات جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين جرت من الساعة الحادية عشر ظهراً حتى الخامسة عصراً، وبلغ عدد بطـاقـات الدخـول للسـادة الناخـبين من أعضاء الجمعية العمـومية الذين لهم حق الاقتراع عدد (235) ناخباً من أصل عدد (257 ناخباً) المسجلين في كشف الناخبين المعتمد من اللجنة الانتخابية.











رام الله - دنيا الوطن