شاهد: اندلاع حريق هائل داخل مركز تجاري بمدينة الإسكندرية المصرية

وتصاعدت أعمدة الدخان من قسم المطاعم حيث توجهت سيارات الدفاع المدني والحماية المدنية والاسعاف إلى موقغ الحادث. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا وفيديوهات للحريق الذي ظهر ضخمًا في مول كارفور.وتفيد المعلومات الأولية الى وجود عطل كهربائي في المركز التجاري، إلا أنه لم يعرف بعد إذا ما كان سببا في الحادث ام لا.وقال شهود عيان، إن "سبب الحريق يعود لماس كهربائي وأن التيار الكهربائي منقطع منذ أمس فى منطقة سيتي سنتر، ما دفع عددا كبيرا من المحلات إلى الإغلاق بسبب عدم وجود كهرباء بالمنطقة التجارية، والاعتماد على مولدات الكهرباء".وأوضح الشهود أنه بمجرد عودة التيار الكهربائي، تم سماع صوت انفجار ناتج عن ماس كهربائي في مولدات الكهرباء.