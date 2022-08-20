السفير الفلسطيني عبد الهادي يشارك في تشيع الفنان بسام لطفي أبو غزالة

رام الله - دنيا الوطنشارك السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، في تشييع الفنان الفلسطيني الكبير بسام لطفي أبو غزالة من مشفى الأسد الجامعي حيث وافته المنية يوم أمس في العاصمة السورية دمشق، وذلك بتكليف من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.ووضع السفير عبد الهادي أكليل من الزهور باسم الرئيس محمود عباس، كما قدم التعازي لأبناء المرحوم فراس وإياس أبو غزالة باسم الرئيس عباس الذي يعتبر الفن والدراما هي مقاومة داعيا الله ان يرحم الفقيد ويتغمده برحمته.وأكد السفير عبد الهادي بأن الفنان بسام أبو غزالة هو رجل مقاوم وقدم اعمال كبيرة من اجل القضايا العربية وبالأخص القضية الفلسطينية وهو فنان قومي عربي.مضيفا: ان الفنان بسام أبوغزالة كان له تاريخ مشرف في الدراما السورية الفلسطينية ومن مؤسسين نقابة الفنانين السوريين حيث بطاقة العضوية خاصته تحمل الرقم واحد في النقابة.من جهته، وجّه الفنان اياس ابو غزالة ابن الفقيد التحية والتقدير الكبير للرئيس عباس، وشكره على هذه اللفتة الإنسانية التي هي ليست غريبة عنه، قائلا: "تعازيه كانت لنا بلسم في تخفيف مصابنا".وأيضا أقام السفير أنور عبد الهادي بعد انتهاء مراسم التشييع مأدبة غداء على روح الفنان الكبير باسم الرئيس محمود عباس في مقر نقابة الفنانين بدمشق حضرها عائلته والفنانين الفلسطينيين والسوريين وأصدقائه.