أبو ليلى: الحملة على الرئيس عباس وشعبنا وعدوان على الحقيقة التاريخية

رام الله - دنيا الوطنقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم إن "الحملة التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس وشعبنا الفلسطيني من قبل الصهاينة ومن يدعمهم بلغت مستوى غير مسبوق من الوقاحة"، واصفاً إياها بـ"العدوان ليس فقط على الشعب الفلسطيني وإنما أيضاً على الحقيقة التاريخية".وأوضح أبو ليلى أن الرئيس عبر عن الحقيقة عندما قال إنه "لا ينكر المحرقة وإنما يؤكد أن الجرائم التي ارتكبت من قبل إسرائيل من خلال النكبة المتواصلة بحق شعبنا منذ أكثر من 74 عاماً، هي لا تقل بشاعة وهذه حقيقة تاريخية لا بد من تأكيدها."وأضاف أبو ليلى أن "شعبنا كله موحد في الوقوف خلف الرئيس عباس»، داعياً إلى البدء بحملة منسقة ومنظمة من أجل الوصول إلى اعتراف دولي من قبل الأمم المتحدة بحقيقة النكبة الفلسطينية وتجريم إنكارها، لكي يصبح من ارتكب هذه الجريمة مُسائلا أمام التاريخ والعدالة الدولية، ومن أجل أن تصبح عملية إنكار هذه النكبة جريمة مُعترف بها من قبل القانون الدولي.