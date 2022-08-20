مصرع 16 شخصا في حادث مروري مروع جنوبي تركيا

رام الله - دنيا الوطنلقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، اليوم السبت، في حادث مروري مروع بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.وأفادت وكالة الأناضول التركية، أن حافلة ركاب اصطدمت بفرق انقاد كانت تتعامل مع مركبة تدحرجت إلى منحدر في منطقة نزيب، على طريق "طرسوس-أضنة-غازي عنتاب" السريع.ولفتت إلى أن الحافلة اصطدمت أيضا بعربة بث مباشر تابعة لوكالة "إخلاص" للأنباء كانت تغطي حادثة تدحرج المركبة.وأعلن والي غازي عنتاب، داوود غُل، في تصريح صحفي، ارتفاع عدد القتلى من 15 إلى 16 شخصا، بينهم 4 من الكادر الصحي.