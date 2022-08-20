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الجزائر: مصرع خمسة أشخاص وإصابة آخرين في حادث سير مروّع

الجزائر: مصرع خمسة أشخاص وإصابة آخرين في حادث سير مروّع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت، بمصرع خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح جرّاء انقلاب حافلة في بلدة عين الزويت بولاية سكيكدة.

وبحسب ما نقل موقع روسيا اليوم، فإن الضحايا كانوا في رحلة استجمام وجميعهم ينحدرون من ولاية باتنة، حيث انحرفت الحافلة التي كانوا يستقلونها وانقلبت بطريق بيبي ببلدية عين الزويت، حيث تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، والجرحى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المستشفى.

ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في نفس الطريق في أقل من يومين شهده الطريق ذاته بعد الأول الذي وقع لحافلة صغيرة انحرفت وانقلبت وسقطت في منحدر بحوالي 80 مترا الأسبوع الماضي، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بجروح ينحدرون من بلدية سيدي مزغيش.

ورجّح بعض الشهود أن يكون سبب الحادث فقدان السائق السيطرة بسبب النعاس.



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