نقابة الصحفيين: الرئيس عباس عبّر عن حقيقة ما يجري من جرائم يومية بحق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين منتصر حمدان، إن الرئيس محمود عباس عبر عن حقيقة ما يجري في فلسطين من جرائم يومية بحق أبناء شعبنا.وأضاف حمدان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن إسرائيل تحاول تغطية جرائمها، مؤكدا أهمية معاقبة دولة الاحتلال على جرائمها ضد شعبنا.وشدد على ضرورة إطلاق حملات إعلامية إقليمية ودولية لدعم القضية وفضح جرائم الاحتلال، مؤكدا أن على الصحفيين الفلسطينيين توحيد الخطاب الإعلامي لحشد الدعم الدولي للرواية الفلسطينية.