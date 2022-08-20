عمّان: انطلاق منتدى استثماري أردني جزائري

رام الله - دنيا الوطنانطلقت بالعاصمة عمّان، السبت، أعمال منتدى استثماري أردني جزائري، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.وعُقد المنتدى، الذي يستمر يوما واحدا، على هامش الدورة الأولى لمجلس الأعمال بين البلدين، بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.وبحسب وكالة (الأناضول) فإنه وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، اعتبر عبد الرحيم البقاعي، عضو مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن بلاده تمتلك "المقومات التي تتيح لها أن تكون مركزاً إقليمياً للأعمال وبوابة لدخول أسواق المنطقة".وأضاف البقاعي، أن القطاعات الاقتصادية بالأردن تتمتع بمزايا تنافسية، "مما يتيح المجال للجانب الجزائري الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية الحرة، التي ترتبط بها الأردن مع أهم التكتلات الاقتصادية العالمية".محمد تفارت، ممثل رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، أفاد في كلمته، بأن "انعقاد المنتدى يعكس عمق العلاقات بين البلدين والرغبة في توطيد الشراكة فيما بينهما".ولفت أن هذه الرغبة "صارت ضرورية في وقت تعرف التكتلات الدولية تسارعاً جوهره القاعدة الاقتصادية"، متناولاً قانون الاستثمار في بلاده وأهميته، فضلاً عن الإجراءات التحفيزية والتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين.ووفق أرقام رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر، 213 مليون دولار أمريكي خلال عام 2020، مقارنة بـ 197مليون دولار في 2021، بانخفاض نسبته 8 بالمائة.