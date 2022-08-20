وفاة أمين عام الرئاسة الجزائرية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم السبت وفاة الأمين العام للرئاسة، محمد الأمين ميساعيد، عن عمر ناهز 71 عاما.وقالت الرئاسة في بيانٍ لها : "انتقل إلى جوار ربه، السيد محمد الأمين ميساعيد، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان، وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان" .وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أضاف البيان، أن الفقيد سيوارى الثرى، عصر اليوم السبت في مقبرة "العالية" بالعاصمة الجزائر، دون تفاصيل أكثر.وكان ميساعيد المعروف بقربه من الرئيس عبد المجيد تبون، كان يعاني من مرض عضال، طيلة العامين الماضيتين، حيث خضع لحصص علاج كثيفة.وعين ميساعيد، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، منذ انتخاب تبون رئيسا للبلاد في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، حيث كان مديراً للحملة الدعائية للرئيس تبون، وقبل ذلك اشتغل مديرا لديوانه عندما كان رئيسا للوزراء سنة 2017.