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الصومال.. ارتفاع عدد قتلى "هجوم الفندق" بمقديشو

الصومال.. ارتفاع عدد قتلى "هجوم الفندق" بمقديشو
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنّه عناصر حركة الشباب على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 13 شخصا.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) عربية فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد عبد القادر، قوله: "نتلقى معلومات بشأن تأكيد مقتل خمس ضحايا آخرين وهو ما يرفع العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا بأيدي الإرهابيين إلى 13".

ومساء الجمعة، اقتحم "المهاجمون" فندق حياة بسيارتين ملغومتين، قبل أن يطلقوا نيران أسلحتهم.

وأفاد شهود بأن أصوات انفجارات دوت في أثناء الليل بينما حاولت القوات الحكومية انتزاع السيطرة على الفندق من المسلحين.

ونقلت وكالة (رويترز) عن شهود عيان إن "الاشتباكات دمرت أجزاء كبيرة من الفندق".

وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون، لكن لم ترد معلومات فورية عما إذا كان أي منهم متواجد في الفندق.

وهجوم الجمعة هو أول هجوم كبير منذ تولىالرئيس حسن شيخ محمود منصبه في أيار/ مايو، حيث أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

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