"شهداء الأقصى": الأجهزة الأمنية هم السند الحقيقي لمقاتلينا في مواجهة الاحتلال





رام الله - دنيا الوطنأصدرت كتائب شهداء الأقصى- لواء الشهيد نضال العامودي، مساء اليوم السبت، بيانًا حول أحداث مخيم بلاطة والمؤامرة على القضية الوطنية.وقالت الكتائب: إن "أحداث مخيم بلاطة مساء يوم 19 آب/ أغسطس هي فتنة وجب وأدها وعدم التعاطي معها حتى لفظ أو كتابة".وأكدت أن "مناضلي الأجهزة الأمنية الفلسطينية هم السند الحقيقي لمقاتيلنا في مواجهة الاحتلال كما وأنهم رفاق الدرب واخوة أعزاء على قلوبنا".وتابعت الكتائب: "مقاتلي كتائب شهداء الأقصى لم ولن يوجهوا بنادقهم إلا لصدر الاحتلال، ونطالب كل المناضلين من أبناء الشعب والسلطة الوطنية لحماية وإسناد مقاتلينا"، مشددة على أن مقاتيليها جسدًا واحدًا وروحًا كفاحية متكاملة، لن تحيد عن بوصلتها في مواجهة الاحتلال فقط.ودعت "جماهير شعبنا المكافح إلى تصويب البندقية تجاه الاحتلال لمواجهة الهجمة والمؤامرة الشرسة الممنهجة ضد القضية الوطنية الفلسطينية، والتي كان آخرها الهجوم على الرئيس محمود عباس".