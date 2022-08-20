(أونروا) غزة تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد في مدارسها بالقطاع

رئيس برنامج التربية بوكالة (أونروا) في قطاع غزة





وتابع: "أونروا أجرت الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي في مجالات عدة من بينها الإداري، حيث جرى افتتاح ست مدارس جديدة منها مبنيين جديدين في مدارس خانيونس، وأربع مدارس جديدة في غزة، وتجهيزها بالأثاث والمواد اللازمة".





وأفاد أبو عاذرة بأنه تم تعيين 250 معلم جديد والمياومة لجميع المدارس.



وأضاف: "يجري بناء خمس مدارس إضافية تسليم خلال العام الدراسي المقبل"، متابعًا: "أونروا استلمت حتى الآن أكثر من نصف عدد الكتب، ليتم تسلم بقية الكتب المدرسية قبل نهاية الشهر الحالي سيجري تسليمها للطلاب في أول يوم".



وشدد أبو عاذرة أنه سيتم تسليم جميع الطلاب من الصف الأول وحتى التاسع في اليوم الأول للدوام، قرطاسية تتكون من رزمة كراسات 60 ورقة، وكراستين انجلش وأقلام، وبذلك لن يكون داعي لشراء قرطاسية.



وأكمل: "المقاصف ستعمل وتم تلزيم المقاصف وفقاً لقواعد المشتريات في وكالة الغوث، بالإضافة إلى إعداد كل الأمور المتعلقة بالعام الدراسي على أكمل وجه".

وقال أبو عاذرة في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن "دوام المعلمين سيبدأ يوم السبت 27/8/2022، فيما سيداوم الطلاب يوم الاثنين 29/8/2022".