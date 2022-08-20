الشرطة تكشف تفاصيل عملية سطو مسلح على "صرّيف" بالخليل





وأكمل: "قبل أن يطلقوا النار بالهواء ويسرقوا مبلغا ماليا يقدر بـ 90 ألف شيكل، ولاذوا بالفرار"، مشيرًا إلى أن الشرطة باشرت بإجراءات البحث والتحري.





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن شرطة الخليل تلقت بلاغا يفيد بقيام مجهولين بتهديد مواطن "يعمل في مجال الصرافة" بواسطة سلاح، قرب سوق الحلال في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.وأضاف ارزيقات في بيان صحفي اليوم السبت، أن دورية الشرطة تحركت على الفور للمكان، وعند وصولها تبين أن مجهولين لاحقوا المواطن واصطدموا بمركبته عمدا".